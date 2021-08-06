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НОК прокомментировал решение дисциплинарной комиссии МОК о лишении аккредитации на Играх двух белорусских тренеров

06 августа 2021 07:44
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Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси прокомментировал решение дисциплинарной комиссии МОК о лишении аккредитации на Играх в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заявлении НОК Беларуси говорится следующее.

НОК прокомментировал решение дисциплинарной комиссии МОК о лишении аккредитации на Играх двух белорусских тренеров-1

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с тем они оставляют за собой право обжаловать данное решение. В свою очередь, мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения.

В заявлении МОК отмечается, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации. НОК Беларуси в полной мере отстаивает и будет далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых.

# Олимпиада 2020 # Юрий Моисевич # Артур Шумак # Фотофакт

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