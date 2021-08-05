Кубок Салея. «Могилёв» на выезде проиграл «Гомелю»

«Гомель» принимал «Могилев». Здесь все было на стороне «рысей»: и положение в таблице, и домашние стены, и история взаимоотношений. Но главная мотивация – возможность достать лидирующий «Металлург». И не просто сравняться с ним по очкам, но и обойти. Условие было простым – победа в основное время. Примечательно, что ни в первом, ни во втором периодах зрители голов не дождались. Результат противостояния – 2:1 в пользу гомельчан.

6 августа будут выяснять отношения команды, определенные в группу «А».