Прямой эфир

Кубок Салея. «Могилёв» на выезде проиграл «Гомелю»

05 августа 2021 21:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Традиционные два матча сыграли 5 августа в Кубке Салея. На лед выходили участники группы «Б», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Салея. «Могилёв» на выезде проиграл «Гомелю»-1

«Гомель» принимал «Могилев». Здесь все было на стороне «рысей»: и положение в таблице, и домашние стены, и история взаимоотношений. Но главная мотивация – возможность достать лидирующий «Металлург». И не просто сравняться с ним по очкам, но и обойти. Условие было простым – победа в основное время. Примечательно, что ни в первом, ни во втором периодах зрители голов не дождались. Результат противостояния – 2:1 в пользу гомельчан.

6 августа будут выяснять отношения команды, определенные в группу «А».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ты уверенно шла к олимпийскому успеху». Александр Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием медали
05 августа 2021 20:53

«Ты уверенно шла к олимпийскому успеху». Александр Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием медали

Теннис. Илья Ивашко выступит в 1/8 финала турнира в США
05 августа 2021 20:42

Теннис. Илья Ивашко выступит в 1/8 финала турнира в США

Серебро Курочкиной и обидное поражение Колодинской. Обзор медального для белорусов дня в Токио
05 августа 2021 20:23

Серебро Курочкиной и обидное поражение Колодинской. Обзор медального для белорусов дня в Токио