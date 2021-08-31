31 августа в Минск вернётся бронзовый призёр Паралимпиады Елизавета Петренко

Новости Беларуси. Торжественная встреча в аэропорту. 31 августа в Минск возвращается обладательница паралимпийской бронзы в метании копья Елизавета Петренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для чествования VIP-пассажира соберется масштабная группа поддержки: представители Министерства спорта и туризма, Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, друзья и родные Елизаветы. Выступающая в классе F-13 спортсменка в своей лучшей попытке отправила снаряд на 38 метров 99 сантиметров. Это рекорд континента.

Белорусские паралимпийцы радуют своими достижениями на соревнованиях в Токио. Накануне Игорь Бокий стал 16-кратным чемпионом Паралимпиады. Он записал на свой счет уже пятую золотую медаль на стартах в японской столице. Отличился медалью и пловец Егор Щелканов. Его стараниями копилка Беларуси пополнилась серебром. Как итог – у белорусов семь наград. Игорь Бокий выступит еще в одной дисциплине.