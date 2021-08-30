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Криштиану Роналду прошёл медосмотр в «Манчестере» и получит британскую визу

30 августа 2021 21:24
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Криштиану Роналду прошел медосмотр в Манчестере, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Криштиану Роналду прошёл медосмотр в «Манчестере» и получит британскую визу-1

Следовательно, для полноценного перехода препятствий не осталось. Сторонам требуется только поставить подписи под контрактом. А он, как известно, был согласован заранее. Игрок и клуб договорились о сотрудничестве на два года, однако также включена опция продления еще на один сезон.

На данный момент португалец получает британскую визу. Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой 480 тысяч фунтов в неделю.

# Футбол # Криштиану Роналду # Фотофакт

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