Криштиану Роналду прошёл медосмотр в «Манчестере» и получит британскую визу

Следовательно, для полноценного перехода препятствий не осталось. Сторонам требуется только поставить подписи под контрактом. А он, как известно, был согласован заранее. Игрок и клуб договорились о сотрудничестве на два года, однако также включена опция продления еще на один сезон.

На данный момент португалец получает британскую визу. Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой 480 тысяч фунтов в неделю.