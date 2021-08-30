«Вся надежда на этих ребят». В Минске прошла линейка для воспитанников гандбольной ДЮСШ имени Мироновича

Именно эта кузница является основным поставщиком кадров для мужского гандбольного клуба СКА. В 2021 году «армейцам» исполнилось 45 лет. На торжественном мероприятии собралось около 400 юных гандболистов. Разделить такое радостное событие пришли и их близкие. Кто-то только начинает только делать первые шаги в гандболе, а кто-то в очередной раз присутствовал на торжестве. Во время награждения были отмечены лучшие тренеры и их подопечные. В том числе памятный приз получил Алексей Шепеленко – самый молодой игрок основного состава СКА (Минск).

Спартак Миронович, заслуженный тренер СССР по гандболу:

Мы живем, конечно, старыми заслугами. И вся надежда на этих ребят, которые сегодня открыли новый сезон. Мы надеемся на них, что они повторят те наши успехи, которые были, они станут олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и так далее. Обеспечение гораздо лучше, поэтому у них есть больше возможностей чем у нас.

Теперь ребят ждет ежедневная тренировочная рутина. Но у них есть цель и перспектива. Лучшие воспитанники пополнят состав столичных «армейцев» и заключат полноценный контракт.