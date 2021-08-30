Сборная Беларуси по мини-футболу в товарищеском матче проиграла команде Ирана

Поединок состоялся во Дворце спорта «Уручье» и завершился убедительной победой гостей – 8:2. Первое время белорусы действовали с соперником на равных. Однако с каждой новой минутой превосходство иранцев просматривалось все больше. Как итог – именно они открыли счет. Правда, вскоре белорусам удалось сравнять цифры на табло. Но не более того. А вот Иран за оставшееся время смог организовать еще три гола.

31 августа сборные померятся силами повторно.