Прямой эфир

Сборная Беларуси по мини-футболу в товарищеском матче проиграла команде Ирана

30 августа 2021 21:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла команде Ирана в первом товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по мини-футболу в товарищеском матче проиграла команде Ирана-1

Поединок состоялся во Дворце спорта «Уручье» и завершился убедительной победой гостей – 8:2. Первое время белорусы действовали с соперником на равных. Однако с каждой новой минутой превосходство иранцев просматривалось все больше. Как итог – именно они открыли счет. Правда, вскоре белорусам удалось сравнять цифры на табло. Но не более того. А вот Иран за оставшееся время смог организовать еще три гола.

31 августа сборные померятся силами повторно.

# Мини-футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Здесь снималась «Легенда №17». Как хоккейная коробка превратилась в главную ледовую арену Новополоцка
30 августа 2021 17:59

Здесь снималась «Легенда №17». Как хоккейная коробка превратилась в главную ледовую арену Новополоцка

Завершился 21 тур чемпионата Беларуси по футболу. В последнем матче сыграли «Неман» и «Энергетик-БГУ»
30 августа 2021 14:52

Завершился 21 тур чемпионата Беларуси по футболу. В последнем матче сыграли «Неман» и «Энергетик-БГУ»

Теннисист Илья Ивашко побил собственный рекорд. Белорус поднялся на 53 строчку обновлённого рейтинга ATP
30 августа 2021 14:47

Теннисист Илья Ивашко побил собственный рекорд. Белорус поднялся на 53 строчку обновлённого рейтинга ATP