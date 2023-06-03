28 команд со всей страны. В Раубичах стартовала спартакиада работников культуры и искусства

Подробнее о традиционных соревнованиях, которые проходят уже в 16-й раз расскажет Артем Шукалович.

Новости Беларуси. В Раубичах стартовала спартакиада работников культуры и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 команд со всей страны приехали в Раубичи, чтобы показать себя. Объединяет их причастность к сфере искусства. Но сейчас приобщаться они будут к другой культуре – физической. В течение двух дней команды определят лучших в 8 видах спорта.

Среди участников – дружина профильного Министерства, коллективы музеев, театров и учебных заведений. Завоевать медали хотят все. Но победа здесь далеко не самое главное. Куда важнее то, что люди, объединенные общей областью деятельности, могут познакомиться с коллегами и пообщаться в дружеской атмосфере. А помимо прочего, подобные мероприятия – отличный способ отвлечься от непростой работы.