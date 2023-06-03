28 команд со всей страны. В Раубичах стартовала спартакиада работников культуры и искусства

Новости Беларуси. В Раубичах стартовала спартакиада работников культуры и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее о традиционных соревнованиях, которые проходят уже в 16-й раз расскажет Артем Шукалович.
Новости Беларуси. В Раубичах стартовала спартакиада работников культуры и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее о традиционных соревнованиях, которые проходят уже в 16-й раз расскажет Артем Шукалович.
28 команд со всей страны приехали в Раубичи, чтобы показать себя. Объединяет их причастность к сфере искусства. Но сейчас приобщаться они будут к другой культуре – физической. В течение двух дней команды определят лучших в 8 видах спорта.
Среди участников – дружина профильного Министерства, коллективы музеев, театров и учебных заведений. Завоевать медали хотят все. Но победа здесь далеко не самое главное. Куда важнее то, что люди, объединенные общей областью деятельности, могут познакомиться с коллегами и пообщаться в дружеской атмосфере. А помимо прочего, подобные мероприятия – отличный способ отвлечься от непростой работы.
Маркевич на спартакиаде работников культуры и искусства в Раубичах: «Нас объединяет любовь к спорту, к нашему творчеству».
Каждый год Министерство культуры привносит в спартакиаду нововведения. На этот раз сменилось место проведения и добавился вид спорта – летний биатлон. Участники соревнования ждут и охотно принимают в них участие. Все рады возможности посоревноваться на отличных площадках и завести новые знакомства.
Сергей Усик, директор Государственного музея истории белорусской литературы:
Меняем свою привычную работу на новый вид деятельности, переключаемся. И замечательная возможность найти новых друзей, встретить старых, поговорить о каких-то новых планах, реализовать себя в другой какой-то ипостаси.
Павел Любченко, артист Могилевской областной филармонии:
Позитивное настроение всегда у частников команды. Я думаю, что не только культура, но и спорт объединяет нас. Поэтому у нас все получится, друзья.
Спартакиада продлится до 4 июня. Именно в этот день станут известны обладатели наград в последнем виде программы – перетягивании каната. А затем, перезагрузившись и отдохнув, все участники соревнований с новыми силами вернутся к работе.