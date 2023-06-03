«Херши» вышел в финал плей-офф Американской хоккейной лиги

В шестом матче полуфинальной серии «медведи» на выезде с минимальным счетом одолели «Рочестер» – 1:0. Наш хоккеист сыграл в третьем звене. Результативными баллами не отметился и закончил встречу с показателем полезности «0». Однако он продолжает лидировать в списке бомбардиров своего клуба по итогам прошедших матчей. А также замыкает топ-10 снайперов лиги нынешнего розыгрыша плей-офф. В 13 поединках Протас забросил пять шайб и отдал семь результативных передач. За Кубок Колдера «Херши» будет играть с победителем пары «Коачелла» / «Милуоки».