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«Херши» вышел в финал плей-офф Американской хоккейной лиги

03 июня 2023 17:03
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«Херши», чьи цвета защищает белорус Алексей Протас, вышел в финал плей-офф Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Херши» вышел в финал плей-офф Американской хоккейной лиги-1

В шестом матче полуфинальной серии «медведи» на выезде с минимальным счетом одолели «Рочестер» – 1:0. Наш хоккеист сыграл в третьем звене. Результативными баллами не отметился и закончил встречу с показателем полезности «0». Однако он продолжает лидировать в списке бомбардиров своего клуба по итогам прошедших матчей. А также замыкает топ-10 снайперов лиги нынешнего розыгрыша плей-офф. В 13 поединках Протас забросил пять шайб и отдал семь результативных передач. За Кубок Колдера «Херши» будет играть с победителем пары «Коачелла» / «Милуоки».

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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