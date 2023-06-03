Маркевич на спартакиаде работников культуры и искусства в Раубичах: «Нас объединяет любовь к спорту, к нашему творчеству»

Новости Беларуси. В Раубичах дан старт традиционной спартакиаде работников культуры и искусства. Она проводится уже в шестнадцатый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В борьбу за медали в восьми видах спорта вступили 28 команд. Есть и представители профильного министерства, известных музеев, театров и художественных школ.

После торжественной церемонии открытия участники соревнований отправились прямиком на спортивные площадки. Азарт не шуточный. Победа на спартакиаде не главное. Куда важнее – возможность познакомиться и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

Фото: сайт Министерства культуры Республики Беларусь

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Я вижу усердие наших коллег, я вижу, насколько труд интенсивный. И мы просто обязаны находить ту отдушину, когда люди приезжают, собираются и выражают таким хорошим образом свои эмоции. То, что нас объединяет, – это любовь к спорту, к нашему творчеству, любовь к традициям и, самое главное, любовь к своей стране.

Спартакиада продолжится и завтра, 4 июня. Именно в воскресенье обладателей найдет последний комплект наград. Отметим, что Министерство культуры постоянно вводит в соревновательную программу новые виды спорта.