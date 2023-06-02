Белорусские велосипедисты завоевали очередные медали на «Гран-при Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге продолжается Гран-при по велоспорту на треке. Второй соревновательный день вновь принес команде Беларуси медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши спортсменки в индивидуальном преследовании были вне конкуренции. Золото у Каролины Бирюк, серебро у Анастасии Киптиковой, бронза досталась Екатерине Русак. В этой же дисциплине победу одержала и наша юниорка Полина Конрад. Завершатся состязания велосипедистов в Санкт-Петербурге 4 июня.