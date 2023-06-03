Шиманович завершила выступление в парном разряде на открытом чемпионате Франции по теннису

Ирина Шиманович завершила свое выступление в парном разряде на открытом чемпионате Франции. Белоруска выступала в тандеме с Ингрид Мaртинс из Бразилии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором круге турнира девушки уступили третьей сеяной паре Элиз Мертенс/Сторм Хантер – 6:7, 1:6. В первом сете белоруско-бразильский дуэт лидировал с преимуществом в два гейма и даже имел три сетбола. Однако упустил все возможности. Поражение в первой партии негативно сказалось на игре Шиманович и Мартинс. Во втором отрезке они сдались практически без борьбы. В эти минуты к старту матча 1/16 финала парного разряда готовится Виктория Азаренко в тандеме с Беатрис Хаддад Майя. Оппонентки серьезные – Кори Гауфф и Джессика Пегула.