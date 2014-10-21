24-летнего российского хоккеиста Вячеслава Войнова подозревают в домашнем насилии

Новости России. Полиция Калифорнии подозревает 24-летнего хоккеиста Вячеслава Войнова в совершении бытового насилия.

Защитника клуба «Лос-Анджелес Кингс» задержали в больнице, куда он сам привез женщину с серьезными травмами. Девушке оказали помощь и уже выписали.

Официальные обвинения Войнову еще не предъявлены, он отпущен под залог. Суд назначен на 1 декабря.



Скандал с «избиением женщины» может стоить хоккеисту Войнову карьеры. НХЛ на время расследования уже отстранила хоккеиста от игр.

Напомним, в прошлом году аналогичному обвинению подвергся еще один российский хоккеист, Семен Варламов.

Об избиении заявила его возлюбленная. Правда, из-за отсутствия доказательств дело развалилось, так и не дойдя до суда. Подробности этой истории читайте здесь.



Оскорбления, унижения, угрозы и избиения. Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, женщины, как правило, не идут жаловаться. Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора. Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить.

Куда идти, если вам, не дай Бог пришлось столкнуться с насилием в собственной семье? И как распознать будущего домашнего тирана?

Ответы на эти вопросы вы узнаете из видео.