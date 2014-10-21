Соревнования с недетскими ценами: сколько стоят наряды участников Чемпионата мира по спортивным бальным танцам?

Новости Беларуси. Строгие европейские ритмы и зажигательные латиноамериканские мелодии. Блеск кристалов Сваровски и невероятные прически и макияж. Парад каблуков и галерея платьев. Это все то, что можно было увидеть в рамках открытого чемпионата мира по спортивным бальным танцам, который провел в белорусской столице. Нынешний форум стал одним из самых крупных за всю историю этого вида спорта.

Хозяева, при великолепной организации, с гостями поступили не очень-то гостеприимно, выиграв большинство золотых наград. Впрочем, программу «Неделя спорта» на СТВ больше интересовала закулисная жизнь танцоров.

Встречают по одежке – гласит народная мудрость. Для спортивных бальных танцев эта истина верна на все сто %. Костюмы спортсменов – это их лицо. Важно ведь чтобы судьи сразу обратили на тебя внимание, заметили, оценили. Трудно поверить, но под чехлами – настоящие произведения искусства.

Алина Гуменюк не первый день в танцах. Она участница различных международных конкурсов и победительница национального чемпионата. Подстать регалиям и платье для латины. Стоимостью – внимание – более тысячи долларов. И это еще только подростковая группа.

Алина Гуменюк, участница открытого Чемпионата мира по спортивным бальным танцам:

Я танцевала один конкурс в нем, в Москве. Очень удобно, красивое. Выбирается по строению тела девочки, смотрится, как сделать ее меньше, больше, выше, стройнее, худее.

Даниилу Шмидту в ценовом плане повезло. Его облачение в латину не стоит космических вложений.

Даниил Шмидт, участник открытого Чемпионата мира по спортивным бальным танцам:

Стоит такой костюм приблизительно более 2 миллионов, потому что он шьется в специальном ателье. Вообще, эти костюмы все стоят по разному. Потому что некоторые могут оклеить камнями, а один мешочек камней стоит около 100 евро.

Строгая европейская программа подразумевает куда большие. На убранства требуется значительно больше ткани. Соответственно, возрастает и цена. Две тысячи, три, пять. Это все сугубо индивидуально – в зависимости от размера кошелька. У Алины на минском форуме был дебют. Она впервые предстала перед судьями в новом наряде.

Алина Гуменюк, участница открытого чемпионата мира по спортивным бальным танцам:

Очень большая юбка. У меня никогда такой еще не было. Почти в два раза больше, чем в прошлых платьях.

Участие в конкурсе у спортсменов начинается часа за 3 до выхода на паркет. Такой косметичке может позавидовать любой салон красоты! Чего здесь только нет. Кстати, если Вы думаете, что прическа, грим и украшения у одного и того же человека каждый раз одинаковые, то глубоко заблуждаетесь. В раздевалке настоящий консилиум – в зависимости от настроения.

Готовый образ должен покорить не только зрителей, тренеров, родителей, но и судей. Выглядеть идеально и также идеально двигаться – вот к чему идут спортсмены. Впрочем, надолго оставаться в одном обличии не получится. Мода, знаете ли, не стоит на месте. Поэтому уже через год Даниил Шмидт и Алина Гуменюк вновь будут принаряжаться. Только уже в совсем другие наряды.