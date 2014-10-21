Белорус Дмитрий Жирмонт выиграл теннисный турнир «Салео Кап»

Новости Беларуси. В белорусском теннисе мы знаем Викторию Азаренко, Максима Мирного, а еще кого? Познакомимся с Дмитрием Жирмонтом, который выиграл три подряд домашних «фьючерса». Нельзя сказать, что это новое имя. Игроку 25 лет, он выступал за нашу сборную на Кубке Дэвиса. Но после личных турниров оно зазвучало громче, рассказали в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Дмитрий Жирмонт, победитель турнира «Салео Кап»:

Здесь мы, в основном, зимой, когда на улице холодно. У нас очень много тренажеров.

Железо – лучший друг теннисиста. Без общефизической подготовки борьбы в трехчасовых матчах не выдержать. Главный снаряд для Дмитрия Жирмонта – перекладина. Он подтягивается 12 раз. Мог бы и больше, но тогда тренер по ОФП Вадим Сашурин поднимет планку.

Да, нагрузки в большом теннисе – будь здоров! Что в отдельно взятой игре, что в турнире в целом. Если не попадаешь в основную сетку, нужно пройти несколько раундов отбора. Домашние «фьючерсы» позволяют сэкономить силы. Здесь молодые игроки набирают рейтинговые очки.

Васко Младенов, участник турнира «Салео Кап» (Болгария):

Очень много белорусских игроков в первых 600 рейтинга. И молодые парни наступают на пятки.

Дмитрия Жирмонта не отнесешь к поколению next. И высокое место в реестре ATP он не занимает – виной тому череда травм. Но история спорта знает случаи, когда за падением следуют взлеты.

Юрий Галкин, директор турнира «Салео Кап»:

Кимико Датэ-Крумм из Японии сейчас находится в первой сотне, а если говорить о парном теннисе, то там практически меньше сорока и нет никому.

Дмитрий Жирмонт, победитель турнира «Салео Кап»:

Лет 20-25 назад меня, наверное, забили бы уже собственные родители, потому что раньше в этом возрасте если ты ничего не показывал, даже на много раньше, то, грубо говоря, зачехлял ракетку.

Как и жена Татьяна, отец Дмитрия Василий Михайлович – его главный болельщик. Сейчас в теннисной федерации кардинально поменялась система подготовки. А раньше вся финансовая ноша лежала на плечах родителей. Жирмонт-старший был главным спонсором сына.

Василий Жирмонт, отец Дмитрия Жирмонта:

Я работал, занимался бизнесом. Большую часть денег отправлял на сына. И они с супругой за свой счет ездили по всем турнирам. Пускай он пока не в первой сотне, но стремится к этому, конечно. Обещал меня на Ролан Гаррос пригласить на мой юбилей!

И ведь эта мечта – не утопия. Был же близок Дмитрий к попаданию в основу Уимблдона! Обидно уступил в пятисетовом поединке в третьем круге квалификации! Сейчас у Жирмонта открылось второе дыхание. Летом он выиграл спаренные фьючерсы «Амкодор Кап». А самое главное, заручился поддержкой фортуны. Взять хотя бы этот розыгрыш, когда мяч удачно упал на чужую половину от троса.

В финале «Салео Кап» Жирмонт в мужской сече одолел Максима Дубаренко. Игра шла мяч в мяч. Молдаванин начинал встречу в красной майке, а завершил – в синей. Семь потов сошло с теннисиста. В двух сетах соперники обменялись победами. А на тай-брейке удача вновь оказалась на стороне хозяина корта.

Пусть это и не Большой шлем, но Дмитрий Жирмонт прославил свою фамилию. У которой, кстати, французские, со времен Наполеона, корни. Такая запись найдена в церковных книгах.

Дмитрий Жирмонт, победитель турнира «Салео Кап»:

Был вообще курьезный случай. Ко мне подошел парень и разговаривал только на французском языке. Мы друг друга не понимали. Но вот так вот общались весь вечер.

Я здесь тренировался, здесь вырос, здесь жил - не менял страну. Я самый настоящий белорус, минчанин. Вот так вот!