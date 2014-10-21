Гандбольный поединок БНТУ - «Городничанки»: почему зрители не ходят даже на матчи лучших в Беларуси?

Новости Беларуси. Женские клубы в еврокубках стартовали с переменным успехом. Гомель в Кубке ЕГФ крупно проиграл Анкаре. БНТУ в Кубке Кубков дома разгромил Жальгирис. Уровень выступления на международной арене тесно связан с уровнем национального первенства.

В женском первенстве на неделе состоялось, так сказать, «эль-классико» – БНТУ против «Городничанки». Корреспондент программы «Неделя спорта» на СТВ побывал на этой игре и в очередной раз убедился: не все ладно в нашем гандбольном королевстве.

На первом в нынешнем сезоне «эль-классико» даже крохотные трибуны арены столичного РЦОРа зияли пустотами. А когда нет зрителя – не тот и накал сражения даже между грандами. Проблема посещаемости – бич многих игровых видов спорта.

Давно известно, что люди ходят, прежде всего, посмотреть на звёзд, а их в нашем чемпионате (не в обиду его участникам) пока не наблюдается. Да и в целом женское первенство навевает скуку: уж сколько лет всё сводится к противостоянию Минска и Гродно. Разве что в нынешнем турнире конкуренцию фаворитам составит «Гомель». В этом и кроется основная проблема: малое количество участников и, как следствие, низкая конкуренция.

Константин Шароваров, главный тренер ГК БНТУ-БелАЗ (Минск):

К сожалению, потеряли еще одну команду в этом году в связи с финансированием. Все понятно: чем сильнее чемпионат, тем лучше для клубов, потому что есть борьба равноценная, лучше для национальной команды. Конечно, сейчас за это надо бороться, чтобы команды не уходили, а их становилось больше. Тогда возрастет конкуренция и интерес к игре.

Сергей Камбур, главный тренер ГК «Городничанка» (Гродно):

Было 8-10 команд, сейчас осталось 6, по сути. И вся проблема внизу. Допустим, можем выставить две команды, но нет финансовой возможности. Поэтому те человек пять, что здесь сидят, могла бы играть в другой команде - «Городничанка-2», но в связи с тем, что нет такой финансовой возможности, вот так мы играем.

Несмотря на скудный календарь и финансовые проблемы, наши ведущие клубы пытаются быть конкурентоспособными на европейской арене и повышать уровень мастерства игроков.

Константин Шароваров, главный тренер ГК БНТУ-БелАЗ (Минск):

Безусловно, прибавляют. Есть игроки, я сужу об этом по тому, что играют даже сейчас Лигу чемпионов. Заинтересованность в нашей команде, в наших игроках всегда есть. Меня это радует, потому что это результат твоей работы. Но, к сожалению, мы не можем разбрасываться игроками по одной простой причине - их не так много в Беларуси. У нас всего лишь одна лига, и то небольшая. Потому мы, естественно, дорожим каждым игроком.

