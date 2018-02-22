22 февраля с Олимпиады возвращаются белорусские фристайлисты

Новости Беларуси. Белорусские олимпийцы начинают возвращаться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 февраля в Национальном аэропорту будут встречать нашу команду по лыжной акробатике. Вернется и олимпийская чемпионка, обладательница золотой медали Анна Гуськова. Вместе с ней прилетают также Станислав Гладченко, Максим Густик, Антон Кушнир, Александра Романовская и Алла Цупер, а также тренерский состав.

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Всех наших спортсменов по традиции ожидает теплая и торжественная встреча.