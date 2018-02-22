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22 февраля с Олимпиады возвращаются белорусские фристайлисты

22 февраля 2018 07:43
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Новости Беларуси. Белорусские олимпийцы начинают возвращаться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Золотой прыжок Анны Гуськовой: фотофакт 

22 февраля с Олимпиады возвращаются белорусские фристайлисты-1

  «Какое 11-е место? Это был прыжок на топ-3!». Мир шокирован несправедливостью в отношении Кушнира 

22 февраля в Национальном аэропорту будут встречать нашу команду по лыжной акробатике. Вернется и олимпийская чемпионка, обладательница золотой медали Анна Гуськова. Вместе с ней прилетают также Станислав Гладченко, Максим Густик, Антон Кушнир, Александра Романовская и Алла Цупер, а также тренерский состав.

Беларусь без медали. Фристайлист Станислав Гладченко занял шестое место в финале ОИ-2018 

Всех наших спортсменов по традиции ожидает теплая и торжественная встреча.  

# Антон Кушнир # Максим Густик # Фотофакт # Станислав Гладченко # Алла Цупер # Анна Гуськова # Александра Романовская # Зимняя Олимпиада – 2018

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