Беларусь без медали. Фристайлист Станислав Гладченко занял шестое место в финале ОИ-2018

18 февраля прошел финал соревнований по фристайлу на Олимпиаде-2018. Разыгран комплект медалей в лыжной акробатике‍ среди мужчин.

Первое место занял Александр Абраменко из Украины, второе место досталось Цзя Цоньян из Китая, а на третьей позиции – Илья Буров из России.

В финале принял участие только один белорусский спортсмен – Станислав Гладченко. Он занял шестое место.

Единственный белорус в финале ОИ-2018. Что известно о фристайлисте Станиславе Гладченко

Максим Густик и олимпийский чемпион Антон Кушнир не прошли в финал. Александр Лукашенко направил в адрес президента МОК претензии по поводу судейства в отношении титулованного спортсмена.

Президент: «Кушнир прыгает без ошибок. Железобетонный мужик. Он не совершает никаких ошибок»

Станислав Гладченко успешно прошел первый финал, по результатам второго финала занимал третье место. Во время исполнения третьего прыжка с высоким коэффициентом сложности Станислав допустил ошибку при приземлении.

Впервые с Олимпиады-1998 белорусские мужчины-фристайлисты не смогли завоевать медаль на Играх.

Напомним, на неделе олимпийской чемпионкой стала белорусская фристайлистка Анна Гуськова.

Золотой прыжок Анны Гуськовой: фотофакт

Биатлонистка Дарья Домрачева завоевала пятую олимпийскую медаль в карьере, став серебряным призером гонки с массовым стартом.

Долгожданная победа. Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхёнчхане