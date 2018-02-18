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Беларусь без медали. Фристайлист Станислав Гладченко занял шестое место в финале ОИ-2018

18 февраля 2018 12:12
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18 февраля прошел финал соревнований по фристайлу на Олимпиаде-2018. Разыгран комплект медалей в лыжной акробатике‍ среди мужчин.  

Первое место занял Александр Абраменко из Украины, второе место досталось Цзя Цоньян из Китая, а на третьей позиции – Илья Буров из России.  

В финале принял участие только один белорусский спортсмен – Станислав Гладченко. Он занял шестое место.  

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Максим Густик и олимпийский чемпион Антон Кушнир не прошли в финал. Александр Лукашенко направил в адрес президента МОК претензии по поводу судейства в отношении титулованного спортсмена.  

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Станислав Гладченко успешно прошел первый финал, по результатам второго финала занимал третье место. Во время исполнения третьего прыжка с высоким коэффициентом сложности Станислав допустил ошибку при приземлении.  

Впервые с Олимпиады-1998 белорусские мужчины-фристайлисты не смогли завоевать медаль на Играх.  

Напомним, на неделе олимпийской чемпионкой стала белорусская фристайлистка Анна Гуськова.  

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Биатлонистка Дарья Домрачева завоевала пятую олимпийскую медаль в карьере, став серебряным призером гонки с массовым стартом.  

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# Фотофакт # Станислав Гладченко # Зимняя Олимпиада – 2018

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