Футболист «Црвены Звезды» не смог сдержать слёз после проигрыша ЦСКА

Новости Сербии. После поражения в футбольном матче с ЦСКА нападающий команды «Црвена Звезда» не сумел сдержать слёз.
Игра прошла в Москве, единственный гол забил Алан Дзагоев. Это был ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча в Белграде окончилась вничью – 0:0.
Когда матч завершился, сербский нападающий Александар Пешич не справился с эмоциями и расплакался.
Владан Милоевич, тренер «Црвены Звезды»:
Футболисты – они такие же люди, как и все остальные. Каждый реагирует после игры по-своему, тут же речь идет о большом турнире.
После проигрыша сербской команде придётся покинуть Лигу Европы. С другой стороны, для российских футболистов победа в матче стала значимым событием. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, в последний раз такое случалось в 2010 году.
Жеребьёвка следующих матчей состоится 23 февраля, а первые игры начнутся 8 марта.
Летом 2016 года на Олимпиаде в Рио расплакался дисквалифицированный пловец.
Через несколько минут судьи отменили дисквалификацию – подробности здесь.