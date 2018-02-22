Футболист «Црвены Звезды» не смог сдержать слёз после проигрыша ЦСКА

Новости Сербии. После поражения в футбольном матче с ЦСКА нападающий команды «Црвена Звезда» не сумел сдержать слёз.

Игра прошла в Москве, единственный гол забил Алан Дзагоев. Это был ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча в Белграде окончилась вничью – 0:0.

Когда матч завершился, сербский нападающий Александар Пешич не справился с эмоциями и расплакался.

Владан Милоевич, тренер «Црвены Звезды»:

Футболисты – они такие же люди, как и все остальные. Каждый реагирует после игры по-своему, тут же речь идет о большом турнире.

После проигрыша сербской команде придётся покинуть Лигу Европы. С другой стороны, для российских футболистов победа в матче стала значимым событием. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, в последний раз такое случалось в 2010 году.

Жеребьёвка следующих матчей состоится 23 февраля, а первые игры начнутся 8 марта.

Летом 2016 года на Олимпиаде в Рио расплакался дисквалифицированный пловец.