Прямой эфир

Волейболистки «Минчанки» одержали победу над «Протоном» в матче российской Суперлиги

19 декабря 2024 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волейболистки «Минчанки» одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата женской российской Суперлиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Накануне подопечные Ольги Пальчевской на домашней площадке принимали саратовский «Протон». В первой половине поединка команды обменялись выигранными партиями: стартовый сет остался за хозяйками – 25:19, во втором гостьи взяли реванш – 25:21. Однако в третьем отрезке белоруски выглядели в разы увереннее своих визави – 25:14. Далее наблюдалась плотная борьба, победительницами из которой вышли отечественные волейболистки – 26:24 и итоговые 3:1 по партиям. Следующий поединок в рамках Суперлиги «Минчанка» проведет 23 декабря в Екатеринбурге, где встретится с «Уралочкой-НТМК».

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
«Юность» обыграла «Брест» в поединке 32 тура чемпионата белорусской хоккейной экстралиги
19 декабря 2024 11:30

«Юность» обыграла «Брест» в поединке 32 тура чемпионата белорусской хоккейной экстралиги

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли лидера Восточной конференции чемпионата КХЛ
19 декабря 2024 11:27

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли лидера Восточной конференции чемпионата КХЛ

Волейболистки «Минчанки» в матче российской суперлиги взяли верх над «Протоном»
18 декабря 2024 20:11

Волейболистки «Минчанки» в матче российской суперлиги взяли верх над «Протоном»