Волейболистки «Минчанки» одержали победу над «Протоном» в матче российской Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата женской российской Суперлиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Накануне подопечные Ольги Пальчевской на домашней площадке принимали саратовский «Протон». В первой половине поединка команды обменялись выигранными партиями: стартовый сет остался за хозяйками – 25:19, во втором гостьи взяли реванш – 25:21. Однако в третьем отрезке белоруски выглядели в разы увереннее своих визави – 25:14. Далее наблюдалась плотная борьба, победительницами из которой вышли отечественные волейболистки – 26:24 и итоговые 3:1 по партиям. Следующий поединок в рамках Суперлиги «Минчанка» проведет 23 декабря в Екатеринбурге, где встретится с «Уралочкой-НТМК».