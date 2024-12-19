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«Юность» обыграла «Брест» в поединке 32 тура чемпионата белорусской хоккейной экстралиги

19 декабря 2024 11:30
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Накануне состоялись поединки 32-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла «Брест» в поединке 32 тура чемпионата белорусской хоккейной экстралиги-1

В Минске местная «Юность» во второй раз за три дня крупно обыграла «Брест». В понедельник, 16 декабря, столичный клуб был сильнее со счетом 4:0, 18 декабря подопечные Сергея Стася праздновали успех с результатом 6:2. Дубль за минчан оформил Валентин Демченко, по три результативных балла заработали Арсений Ковгореня и Александр Китаров. «Юность» снова делит лидерство в экстралиге с «Неманом», но у гродненцев есть игра в запасе.

# Хоккей Беларуси

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