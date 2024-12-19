Хоккеисты минского «Динамо» обыграли лидера Восточной конференции чемпионата КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» с победы начали последнюю в календарном году выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Накануне минчане встречались с лидером Восточной конференции «Трактором». В первом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами – в составе «зубров» отметился Никита Пышкайло. На старте второго периода минчане вновь вышли вперед, на этот раз точный бросок нанес Вадим Мороз. В заключительной трети он же оформил дубль. Вадим Шипачев, в свою очередь, записал в свой актив три ассиста. Финальный счет – 3:1 в пользу «Динамо».