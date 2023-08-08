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II Игры стран СНГ. Результаты белорусов в пулевой стрельбе за 8 августа

08 августа 2023 14:02
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Новости Беларуси. В столичном Спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко за медали 8 августа боролись мастера пулевой стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром состоялась квалификация личного турнира в стрельбе из пневматического пистолета у девушек, по итогам которой определились медалистки командного первенства.

II Игры стран СНГ. Результаты белорусов в пулевой стрельбе за 8 августа-1

Золотые награды достались первой сборной Беларуси в составе Александры Петровой, Ульяны Даниленко и Зои Дасько. Третью сумму баллов набрала команда «Беларусь-2», которую представили Алина Нестерович, Екатерина Иванова и Диана Доронина. Позицию между двумя белорусскими составами заняла тройка из России.

Тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: конкуренция очень серьезная, нашими ребятами я очень доволен. Подробнее здесь.

# Игры стран СНГ # Александра Петрова # Зоя Дасько # Алина Нестерович # Екатерина Иванова # Фотофакт

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