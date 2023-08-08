Тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: конкуренция очень серьёзная, нашими ребятами я очень доволен

Новости Беларуси. Участники II Игр стран СНГ сегодня, 8 августа, разыгрывают очередные комплекты наград. Победители и призеры определяются в трех видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За место на пьедестале борются и мастера пулевой стрельбы.

Светлана Андралович, корреспондент: В Спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Тимошенко продолжаются соревнования по пулевой стрельбе. Сегодня копилка сборной Беларуси пополнилась еще двумя наградами – серебром и бронзой.

Олег Головешко, тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Конкуренция очень серьезная, а россияне очень сильны, они сегодня заняли первое место в команде и лично. Наши были в команде вторые, третьи. Но мы не собираемся сдаваться, еще много упражнений, поэтому мы будем стараться. Нашими ребятами я очень доволен, очень горд, они большие молодцы!