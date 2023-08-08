Прямой эфир

Тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: конкуренция очень серьёзная, нашими ребятами я очень доволен

08 августа 2023 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участники II Игр стран СНГ сегодня, 8 августа, разыгрывают очередные комплекты наград. Победители и призеры определяются в трех видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За место на пьедестале борются и мастера пулевой стрельбы.

Тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: конкуренция очень серьёзная, нашими ребятами я очень доволен-1

Светлана Андралович, корреспондент:
В Спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Тимошенко продолжаются соревнования по пулевой стрельбе. Сегодня копилка сборной Беларуси пополнилась еще двумя наградами – серебром и бронзой.

Тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: конкуренция очень серьёзная, нашими ребятами я очень доволен-4

Олег Головешко, тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Конкуренция очень серьезная, а россияне очень сильны, они сегодня заняли первое место в команде и лично. Наши были в команде вторые, третьи. Но мы не собираемся сдаваться, еще много упражнений, поэтому мы будем стараться. Нашими ребятами я очень доволен, очень горд, они большие молодцы!

Двумя медалями пополнилась копилка белорусов на соревнованиях по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ.

# Игры стран СНГ # Светлана Андралович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вице-президент НОК о II Играх стран СНГ: мы достойно подготовились, много очень болельщиков
08 августа 2023 11:41

Вице-президент НОК о II Играх стран СНГ: мы достойно подготовились, много очень болельщиков

«Классная атмосфера, зал полный!» Белорусский тяжелоатлет Пётр Асаёнок завоевал золото II Игр стран СНГ
08 августа 2023 11:31

«Классная атмосфера, зал полный!» Белорусский тяжелоатлет Пётр Асаёнок завоевал золото II Игр стран СНГ

Участники II Игр стран СНГ разыграют награды в трёх дисциплинах. Программа соревнований 8 августа
08 августа 2023 08:22

Участники II Игр стран СНГ разыграют награды в трёх дисциплинах. Программа соревнований 8 августа