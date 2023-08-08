Вице-президент НОК о II Играх стран СНГ: мы достойно подготовились, много очень болельщиков

Новости Беларуси. Главные медальные надежды белорусских болельщиков связаны с выступлением легкоатлетов, которые соревнуются в Минске, в Гродно же, в Ледовом дворце, разыгрываются награды в четырех весовых категориях среди тяжелоатлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Мы очень достойно подготовились, объекты готовы полностью очень достойно, города встречают массовой рекламой. Работают и фан-зоны, и много очень болельщиков. Это, наверное, самое главное. Не секрет, что недавно прошли Европейские игры в Польше с пустыми трибунами. Это самый главный минус был этих игр.