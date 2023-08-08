«Классная атмосфера, зал полный!» Белорусский тяжелоатлет Пётр Асаёнок завоевал золото II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Главные медальные надежды белорусских болельщиков связаны с выступлением легкоатлетов, которые соревнуются в Минске, в Гродно же, в Ледовом дворце, разыгрываются награды в четырех весовых категориях среди тяжелоатлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победу нашей стране 8 августа принес участник Олимпийских игр-2016 Петр Асаенок. На третьей ступени пьедестала разместился Юлиан Курлович. Наши атлеты лидировали на протяжении всего выступления и обошли именитых и титулованных спортсменов из России, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Кубы. Впереди еще розыгрыш трех комплектов наград, и шансы белорусов высоки.

Наши тяжелоатлеты демонстрируют высокий уровень подготовки на II Играх стран СНГ. По результатам четырех соревновательных дней к этому часу у нашей страны уже 15 медалей в этом виде спорта, из них две – высшей пробы. Результат доказывает: белорусские штангисты готовы к чемпионату мира по тяжелой атлетике, на котором они выступят в начале сентября в Саудовской Аравии.