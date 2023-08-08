«Классная атмосфера, зал полный!» Белорусский тяжелоатлет Пётр Асаёнок завоевал золото II Игр стран СНГ
Новости Беларуси. Главные медальные надежды белорусских болельщиков связаны с выступлением легкоатлетов, которые соревнуются в Минске, в Гродно же, в Ледовом дворце, разыгрываются награды в четырех весовых категориях среди тяжелоатлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победу нашей стране 8 августа принес участник Олимпийских игр-2016 Петр Асаенок. На третьей ступени пьедестала разместился Юлиан Курлович. Наши атлеты лидировали на протяжении всего выступления и обошли именитых и титулованных спортсменов из России, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Кубы. Впереди еще розыгрыш трех комплектов наград, и шансы белорусов высоки.
Наши тяжелоатлеты демонстрируют высокий уровень подготовки на II Играх стран СНГ. По результатам четырех соревновательных дней к этому часу у нашей страны уже 15 медалей в этом виде спорта, из них две – высшей пробы. Результат доказывает: белорусские штангисты готовы к чемпионату мира по тяжелой атлетике, на котором они выступят в начале сентября в Саудовской Аравии.
Петр Асаенок, победитель II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике:
Классная атмосфера, зал полный. Чувство такое, как будто на международном старте или даже на Олимпийских играх. Честное слово! Столько собирается людей на международных стартах. Это очень приятно, кураж берет. Поэтому, вот видите, так и получилось. 197 – толчок не дрогнул.