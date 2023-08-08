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Двумя медалями пополнилась копилка белорусов на соревнованиях по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ

08 августа 2023 12:51
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Новости Беларуси. Участники II Игр стран СНГ сегодня, 8 августа, разыгрывают очередные комплекты наград. Победители и призеры определяются в трех видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За место на пьедестале борются и мастера пулевой стрельбы.

В столичном Спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Тимошенко за выступлениями спортсменов следит наша съемочная группа. На связь со студией выходит Светлана Андралович.

Двумя медалями пополнилась копилка белорусов на соревнованиях по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ-1

Светлана Андралович, корреспондент:
В Спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Тимошенко продолжаются соревнования по пулевой стрельбе. Сегодня копилка сборной Беларуси пополнилась еще двумя наградами – серебром и бронзой.

В командных соревнованиях сразу две наши команды завоевали медали. Серебро у тройки в составе Захар Сазонов, Арсений Ливанцов, Илья Ищенко. Бронза у трио – Марк Новик, Валерий Михович, Артем Разумков. Борьба выдалась очень яркой, насыщенной, определить положение в тройке сильнейших было сложно до последнего выстрела. Все спортсмены показывают действительно максимум своих возможностей.

Двумя медалями пополнилась копилка белорусов на соревнованиях по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ-4

Но не всегда все получается. К сожалению, в личном первенстве ни один белорус не попал на пьедестал почета. Тройка сильнейших – представители России. Но тем не менее никто не отчаивается и все настроены на продолжение борьбы.

Двумя медалями пополнилась копилка белорусов на соревнованиях по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ-7

Арсений Ливанцов, серебряный призер II Игр стран СНГ:
Эмоции положительные. Второе место – это большая награда на таких крупных международных соревнованиях. Было очень тяжело, однако мы показали, на что мы способны в связи с очень сильной конкуренцией. Может, чуть-чуть недотянули, но это спорт, это бывает. Конечно, своими заслугами надо гордиться.

Двумя медалями пополнилась копилка белорусов на соревнованиях по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ-10

Захар Сазонов, серебряный призер II Игр стран СНГ:
В финал у нас вышло четыре человека от нашей страны. В финале нам чуть-чуть не повезло, но тут более опытные соперники из России. Но ничего, будем бороться. Еще у нас с ними будет стрельба на стандарте.

Светлана Андралович:
Совсем скоро сильнейших определят и девушки в стрельбе из пневматического пистолета. После квалификационного отбора, который уже завершился, в финал вышли четыре белоруски. Большие надежды тренерский штаб возлагает на Зою Дасько, которая уже принесла в копилку нашей сборной медаль золото в первый день соревнований. Сегодня она в главном финале поборется за золотой дубль. Также в хорошей форме и чемпионка Европы и серебряный призер мирового первенства Александра Петрова.

Борьба продолжается. Спортсменки готовятся к выходу на огневые рубежи. Конечно, мы болеем за белорусов, но помним, что побеждает сильнейший.

Тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: конкуренция очень серьезная, нашими ребятами я очень доволен. Подробнее здесь.

# Игры стран СНГ # Зоя Дасько # Александра Петрова # Светлана Андралович # Фотофакт

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