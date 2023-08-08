Двумя медалями пополнилась копилка белорусов на соревнованиях по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. Участники II Игр стран СНГ сегодня, 8 августа, разыгрывают очередные комплекты наград. Победители и призеры определяются в трех видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За место на пьедестале борются и мастера пулевой стрельбы. В столичном Спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Тимошенко за выступлениями спортсменов следит наша съемочная группа. На связь со студией выходит Светлана Андралович.

Светлана Андралович, корреспондент:

В Спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Тимошенко продолжаются соревнования по пулевой стрельбе. Сегодня копилка сборной Беларуси пополнилась еще двумя наградами – серебром и бронзой. В командных соревнованиях сразу две наши команды завоевали медали. Серебро у тройки в составе Захар Сазонов, Арсений Ливанцов, Илья Ищенко. Бронза у трио – Марк Новик, Валерий Михович, Артем Разумков. Борьба выдалась очень яркой, насыщенной, определить положение в тройке сильнейших было сложно до последнего выстрела. Все спортсмены показывают действительно максимум своих возможностей.

Но не всегда все получается. К сожалению, в личном первенстве ни один белорус не попал на пьедестал почета. Тройка сильнейших – представители России. Но тем не менее никто не отчаивается и все настроены на продолжение борьбы.

Арсений Ливанцов, серебряный призер II Игр стран СНГ:

Эмоции положительные. Второе место – это большая награда на таких крупных международных соревнованиях. Было очень тяжело, однако мы показали, на что мы способны в связи с очень сильной конкуренцией. Может, чуть-чуть недотянули, но это спорт, это бывает. Конечно, своими заслугами надо гордиться.