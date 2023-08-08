Двумя медалями пополнилась копилка белорусов на соревнованиях по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ
Новости Беларуси. Участники II Игр стран СНГ сегодня, 8 августа, разыгрывают очередные комплекты наград. Победители и призеры определяются в трех видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За место на пьедестале борются и мастера пулевой стрельбы.
В столичном Спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Тимошенко за выступлениями спортсменов следит наша съемочная группа. На связь со студией выходит Светлана Андралович.
Светлана Андралович, корреспондент:
В Спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Тимошенко продолжаются соревнования по пулевой стрельбе. Сегодня копилка сборной Беларуси пополнилась еще двумя наградами – серебром и бронзой.
В командных соревнованиях сразу две наши команды завоевали медали. Серебро у тройки в составе Захар Сазонов, Арсений Ливанцов, Илья Ищенко. Бронза у трио – Марк Новик, Валерий Михович, Артем Разумков. Борьба выдалась очень яркой, насыщенной, определить положение в тройке сильнейших было сложно до последнего выстрела. Все спортсмены показывают действительно максимум своих возможностей.
Но не всегда все получается. К сожалению, в личном первенстве ни один белорус не попал на пьедестал почета. Тройка сильнейших – представители России. Но тем не менее никто не отчаивается и все настроены на продолжение борьбы.
Арсений Ливанцов, серебряный призер II Игр стран СНГ:
Эмоции положительные. Второе место – это большая награда на таких крупных международных соревнованиях. Было очень тяжело, однако мы показали, на что мы способны в связи с очень сильной конкуренцией. Может, чуть-чуть недотянули, но это спорт, это бывает. Конечно, своими заслугами надо гордиться.
Захар Сазонов, серебряный призер II Игр стран СНГ:
В финал у нас вышло четыре человека от нашей страны. В финале нам чуть-чуть не повезло, но тут более опытные соперники из России. Но ничего, будем бороться. Еще у нас с ними будет стрельба на стандарте.
Светлана Андралович:
Совсем скоро сильнейших определят и девушки в стрельбе из пневматического пистолета. После квалификационного отбора, который уже завершился, в финал вышли четыре белоруски. Большие надежды тренерский штаб возлагает на Зою Дасько, которая уже принесла в копилку нашей сборной медаль золото в первый день соревнований. Сегодня она в главном финале поборется за золотой дубль. Также в хорошей форме и чемпионка Европы и серебряный призер мирового первенства Александра Петрова.
Борьба продолжается. Спортсменки готовятся к выходу на огневые рубежи. Конечно, мы болеем за белорусов, но помним, что побеждает сильнейший.
Тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: конкуренция очень серьезная, нашими ребятами я очень доволен. Подробнее здесь.