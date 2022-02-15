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16 февраля на ОИ в Пекине пройдёт женская эстафета в биатлоне. Кто представит Беларусь?

15 февраля 2022 20:33
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Новости Беларуси. На Олимпийских играх в Пекине в среду, 16 февраля, будут определены очередные призеры. Как минимум в одном из видов хороший шанс на пьедестал имеют белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

16 февраля на ОИ в Пекине пройдёт женская эстафета в биатлоне. Кто представит Беларусь?-1

Речь, конечно, о биатлоне. В расписании значится женская эстафета. Наш квартет вполне может потрепать нервы остальным дружинам. Динара Алимбекова и Анна Сола прочно обосновались в мировой элите. Уже по ходу Игр значительно прибавила Ирина Лещенко. Неплохо смотрится и Елена Кручинкина. Девушки получили 6-й стартовый номер. Последовательность будет такой: Лещенко, Алимбекова, Кручинкина, Сола.

16 февраля на ОИ в Пекине пройдёт женская эстафета в биатлоне. Кто представит Беларусь?-4

Даже если не получится, расстраиваться не стоит, шанс показать себя еще представится. На субботу, 19 февраля, намечен масс-старт. Также 16 февраля будем следить за мужчинами-фристайлистами.

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# Зимняя Олимпиада # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Ирина Лещенко # Елена Кручинкина # Фотофакт

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