16 февраля на ОИ в Пекине пройдёт женская эстафета в биатлоне. Кто представит Беларусь?

Новости Беларуси. На Олимпийских играх в Пекине в среду, 16 февраля, будут определены очередные призеры. Как минимум в одном из видов хороший шанс на пьедестал имеют белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».