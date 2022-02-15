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Теннис. Азаренко уступила Кудерметовой и завершила борьбу на турнире в Дубае

15 февраля 2022 20:27
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Виктория Азаренко непривычно рано распрощалась с представительным турниром категории 500 в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска завершила борьбу после первого же матча.

Теннис. Азаренко уступила Кудерметовой и завершила борьбу на турнире в Дубае-1

17-я ракетка планеты мерилась силами с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая в мировой классификации располагается на 31-й позиции. Казалось, проблем возникнуть не должно. Только вот на деле сильнее выглядела оппонентка. Она играла более агрессивно и акцентировано, что в итоге и позволило победить. Счет по сетам – 6:3, 6:4 в пользу Кудерметовой. Она идет в 1/8, а Азаренко выбывает.

# Теннис # Виктория Азаренко # Вероника Кудерметова # Фотофакт

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