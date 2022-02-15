Теннис. Азаренко уступила Кудерметовой и завершила борьбу на турнире в Дубае

17-я ракетка планеты мерилась силами с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая в мировой классификации располагается на 31-й позиции. Казалось, проблем возникнуть не должно. Только вот на деле сильнее выглядела оппонентка. Она играла более агрессивно и акцентировано, что в итоге и позволило победить. Счет по сетам – 6:3, 6:4 в пользу Кудерметовой. Она идет в 1/8, а Азаренко выбывает.