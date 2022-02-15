Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт стран-участниц и результаты белорусов за 15 февраля

Почти параллельно с биатлонистами 15 февраля на Олимпиаде выступали конькобежки. Медали разыгрывались в женском командном преследовании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нашу тройку вошли Екатерина Слоева, Евгения Воробьева и Марина Зуева. Девушки показали быстрое для себя время и даже смогли объехать команду Польши. Отрыв от соперниц составил 2 секунды. А в итоговом протоколе у нас 7-я позиция. Нужно отметить, что этот результат – лучший, показанный в Пекине.

Дебютировала на Олимпийских играх фигуристка Виктория Сафонова. Первый блин получился явно не комом. Наша спортсменка исполнила чистый прокат, что судьи оценили соответствующе. За композицию рефери поставили 61,46 балла. Дожидаться окончания турнира Сафоновой не было нужды. Она с запасом шагнула в произвольный танец. После короткой программы она 17-я.

Станислав Гладченко вышел в финал турнира лыжных акробатов. В квалификации участвовали трое наших парней. Однако Максим Густик и Павел Дик не смогли преодолеть сито отбора. Гладченко же стал последним, 12-м счастливчиком, кому еще предстоит испытать на прочность пекинский склон. Результативной стала первая попытка. Оценка – 115,49 сотых. Финал начнется в среду, 16 февраля, в 14:00 по минскому времени.