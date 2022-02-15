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Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт стран-участниц и результаты белорусов за 15 февраля

15 февраля 2022 20:32
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Почти параллельно с биатлонистами 15 февраля на Олимпиаде выступали конькобежки. Медали разыгрывались в женском командном преследовании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт стран-участниц и результаты белорусов за 15 февраля-1

В нашу тройку вошли Екатерина Слоева, Евгения Воробьева и Марина Зуева. Девушки показали быстрое для себя время и даже смогли объехать команду Польши. Отрыв от соперниц составил 2 секунды. А в итоговом протоколе у нас 7-я позиция. Нужно отметить, что этот результат – лучший, показанный в Пекине.

Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт стран-участниц и результаты белорусов за 15 февраля-4

Дебютировала на Олимпийских играх фигуристка Виктория Сафонова. Первый блин получился явно не комом. Наша спортсменка исполнила чистый прокат, что судьи оценили соответствующе. За композицию рефери поставили 61,46 балла. Дожидаться окончания турнира Сафоновой не было нужды. Она с запасом шагнула в произвольный танец. После короткой программы она 17-я.

Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт стран-участниц и результаты белорусов за 15 февраля-7

Станислав Гладченко вышел в финал турнира лыжных акробатов. В квалификации участвовали трое наших парней. Однако Максим Густик и Павел Дик не смогли преодолеть сито отбора. Гладченко же стал последним, 12-м счастливчиком, кому еще предстоит испытать на прочность пекинский склон. Результативной стала первая попытка. Оценка – 115,49 сотых. Финал начнется в среду, 16 февраля, в 14:00 по минскому времени.

Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт стран-участниц и результаты белорусов за 15 февраля-10

По итогам очередного соревновательного дня в Поднебесной лидерство в общекомандном зачете продолжают удерживать норвежцы. Они идут по графику – ни дня без награды. И даже ни дня без золота. За последние 24 часа скандинавы трижды оказывались вне конкуренции. А общее количество кругляшей перевалило за второй десяток. На втором месте немцы. Замыкают трио лучших американцы. Сборная Беларуси с двумя серебряными медалями располагается на 22-й позиции.

Олимпиада в Пекине. Медальный зачёт стран-участниц и результаты белорусов за 15 февраля-13

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# Зимняя Олимпиада # Екатерина Слоева # Евгения Воробьева # Марина Зуева # Виктория Сафонова # Станислав Гладченко # Максим Густик # Павел Дик # Фотофакт

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