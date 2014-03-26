15-летняя фигуристка Липницкая 27 марта вступает в борьбу за золото ЧМ

Новости России. 27 марта в японской префектуре Сайтама – второй соревновательный день на чемпионате мира по фигурному катанию. Короткую программу откатают фигуристки-одиночницы.

В борьбу за медали вступают и 15-летние российские спортсменки Юлия Липницкая и Анна Погорилая.

Как фигуристки откатали короткую программу? Результаты здесь!

Напомним, на Олимпиаде, прошедшей недавно в Сочи, Липницкая произвела настоящий фурор.

Юлия стала самой юной чемпионкой зимних Олимпиад, завоевав титул в возрасте 15 лет и 249 дней.

Во время показательного танца она показала второй результат в истории женского одиночного катания: 141,51 балла. Больше фактов о юной фигуристке вы узнаете здесь!

После Олимпиады жизнь Юлии Липницкой изменилась кардинальным образом.

Бесконечные встречи, интервью, общение с поклонниками.

Каждодневные тренировки, несмотря на такой плотный график – единственное, что осталось неизменным. 15-летняя чемпионка мечтает показать на мировом первенстве все, на что способна.

А пока Юля настраивается на то, чтобы показать чистый прокат, преданные поклонники посвящают ей стихи и видеоролики. Смотрите видео.

Состав сборной России на чемпионате мира в Японии:

Танцы: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных – Никита Кацалапов, Виктория Синицина – Руслан Жиганшин.

Пары: Юлия Антипова – Нодари Маисурадзе, Вера Базарова – Юрий Ларионов, Ксения Столбова – Федор Климов.

Мужчины: Максим Ковтун.

Женщины: Юлия Липницкая, Анна Погорилая.