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Эксклюзивные сувениры к ЧМ-2014 по хоккею - соломенно-льняные клюшки и шайбы

26 марта 2014 16:11
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Новости Беларуси. Солигорские мастера предлагают поклонникам хоккея эксклюзивные сувениры. Соломенно-льняные клюшки и шайбы были разработаны специально к чемпионату мира. Более 20 композиций созданы за 2 месяца.

К слову, на то, чтобы с нуля установить на соломенный постамент главные хоккейные атрибуты, мастерам нужно около трех рабочих дней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском центре ремесел работают со многими материалами, но, когда речь зашла о мировом первенстве, сошлись в одном: иностранным туристам, да и самим белорусам, больше понравятся соломенные изделия.

# Чемпионат мира по хоккею

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