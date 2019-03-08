На Универсиаде в Красноярске после короткой программы лидирует японка Маи Михара

Новости России. После короткой программы на Универсиаде в Красноярске лидирует японка Маи Михара. Фигуристка начала своё выступление с каскада из тройных лутца и тулупа, продолжила двойным акселем и тройным флипом. Прокат получился чистым, так что Михара набрала 75,92 балла.

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019

На втором промежуточном месте россиянка Станислава Константинова. Спортсменка продемонстрировала двойной аксель, затем был каскад из тройных лутца и тулупа, а также тройной риттбергер. Станислава получила 70,25 балла и выглядела довольной. К слову, выступив второй, россиянка держалась в лидерах до появления на льду Маи.

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019

Третье место осталось за ещё одной представительницей Японии Хиной Такено. Фигуристка исполнила каскад из двух тройных тулупов, затем последовали тройной лутц и двойной аксель. Итог – 67,69 балла.

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019