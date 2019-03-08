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На Универсиаде в Красноярске после короткой программы лидирует японка Маи Михара

08 марта 2019 12:58
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Новости России. После короткой программы на Универсиаде в Красноярске лидирует японка Маи Михара.  

Фигуристка начала своё выступление с каскада из тройных лутца и тулупа, продолжила двойным акселем и тройным флипом. Прокат получился чистым, так что Михара набрала 75,92 балла.  

На Универсиаде в Красноярске после короткой программы лидирует японка Маи Михара-1

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019  

На втором промежуточном месте россиянка Станислава Константинова. Спортсменка продемонстрировала двойной аксель, затем был каскад из тройных лутца и тулупа, а также тройной риттбергер. Станислава получила 70,25 балла и выглядела довольной. К слову, выступив второй, россиянка держалась в лидерах до появления на льду Маи.  

На Универсиаде в Красноярске после короткой программы лидирует японка Маи Михара-4

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019  

Третье место осталось за ещё одной представительницей Японии Хиной Такено. Фигуристка исполнила каскад из двух тройных тулупов, затем последовали тройной лутц и двойной аксель. Итог – 67,69 балла.  

На Универсиаде в Красноярске после короткой программы лидирует японка Маи Михара-7

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019  

Произвольную программу фигуристки представят 9 марта.  

Кстати, Станислава Константинова приезжала на ЧЕ в Минске, хотя ей не удалось занять призовое место. 

«Для меня, честно говоря, самый тяжёлый день – это день гала, день после соревнований» (подробнее здесь).  

# Фигурное катание # Маи Михара # Станислава Константинова # Хина Такено

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