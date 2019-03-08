На Универсиаде в Красноярске после короткой программы лидирует японка Маи Михара
Новости России. После короткой программы на Универсиаде в Красноярске лидирует японка Маи Михара.
Фигуристка начала своё выступление с каскада из тройных лутца и тулупа, продолжила двойным акселем и тройным флипом. Прокат получился чистым, так что Михара набрала 75,92 балла.
Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019
На втором промежуточном месте россиянка Станислава Константинова. Спортсменка продемонстрировала двойной аксель, затем был каскад из тройных лутца и тулупа, а также тройной риттбергер. Станислава получила 70,25 балла и выглядела довольной. К слову, выступив второй, россиянка держалась в лидерах до появления на льду Маи.
Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019
Третье место осталось за ещё одной представительницей Японии Хиной Такено. Фигуристка исполнила каскад из двух тройных тулупов, затем последовали тройной лутц и двойной аксель. Итог – 67,69 балла.
Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019
Произвольную программу фигуристки представят 9 марта.
Кстати, Станислава Константинова приезжала на ЧЕ в Минске, хотя ей не удалось занять призовое место.
«Для меня, честно говоря, самый тяжёлый день – это день гала, день после соревнований» (подробнее здесь).