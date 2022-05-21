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12 наград. Как белорусские спортсмены завершили «Борцовскую лигу Поддубного» в Москве?

21 мая 2022 07:33
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Новости Беларуси. 4 попытки стать чемпионом и 3 добытых золота. Белорусские спортсмены отменно завершили «Борцовскую лигу Поддубного» в Москве. Практически все, кто квалифицировался в главные схватки, в итоге вышли победителями. В женской борьбе высшая награда одна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

12 наград. Как белорусские спортсмены завершили «Борцовскую лигу Поддубного» в Москве?-1

Серебряный призер олимпиады в Токио Ирина Курочкина в очередной раз продемонстрировала свой класс. В главном сражении она практически не испытала конкуренции и завоевала звание чемпионки.  

12 наград. Как белорусские спортсмены завершили «Борцовскую лигу Поддубного» в Москве?-4

Лучшим из лучших также стал Магомедхабиб Кадимагомедов. В чисто белорусском финале Игорь Ярошевич был сильнее Кирилла Маскевича. У парней золото и серебро соответственно. Станислав Шафаренко стал вторым в общем зачете. Таким образом, в копилке сборной Беларуси 12 наград: 3 золота, 2 серебра и 7 бронз. Нужно отметить, что старт в Москве был очень представительным. На награды претендовали более тысячи спортсменов из 13 стран.  

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# Борьба # Ирина Курочкина # Игорь Ярошевич # Кирилл Маскевич # Магомедхабиб Кадимагомедов # Станислав Шафаренко # Фотофакт

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