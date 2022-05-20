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Борьба. Ирина Курочкина завоевала золото «Борцовской лиги Поддубного» в Москве

20 мая 2022 21:51
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Новости Беларуси. Белорусские борцы продолжают выступать на международном турнире «Борцовская лига Поддубного» в Москве. Помимо наших атлетов, участие в форуме принимают лучшие спортсмены из России и ближайшего зарубежья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борьба. Ирина Курочкина завоевала золото «Борцовской лиги Поддубного» в Москве-1

Но даже жесткая конкуренция не стала помехой для земляков. В женском первенстве не знала равных Ирина Курочкина, которая на характере завоевала золотую медаль. При этом в еще одной схватке копилка дружины гарантированно пополнится наградой высшей пробы. Среди греко-римлян состоится белорусский финал. На ковер выйдут Игорь Ярошевич и Кирилл Маскевич. Еще в финале выступит и Станислав Шафаренко. Напомним, первый день соревнований также не оставил нашу сборную с пустыми руками. Накануне было завоевано 7 бронзовых наград.

Борьба. Ирина Курочкина завоевала золото «Борцовской лиги Поддубного» в Москве-4

Александр Гуштын, бронзовый призер турнира:
Турнир прошел в целом неплохо, были хорошие встречи, неплохие ребята были. Поверил себя здесь.

Соревнования продолжаются. Будем болеть, верить и следить за развитием событий.

Янковский о выступлении белорусских борцов в Москве. Подробнее здесь.

# Борьба # Александр Гуштын # Ирина Курочкина # Игорь Ярошевич # Кирилл Маскевич # Станислав Шафаренко # Фотофакт

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