Борьба. Ирина Курочкина завоевала золото «Борцовской лиги Поддубного» в Москве

Новости Беларуси. Белорусские борцы продолжают выступать на международном турнире «Борцовская лига Поддубного» в Москве. Помимо наших атлетов, участие в форуме принимают лучшие спортсмены из России и ближайшего зарубежья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но даже жесткая конкуренция не стала помехой для земляков. В женском первенстве не знала равных Ирина Курочкина, которая на характере завоевала золотую медаль. При этом в еще одной схватке копилка дружины гарантированно пополнится наградой высшей пробы. Среди греко-римлян состоится белорусский финал. На ковер выйдут Игорь Ярошевич и Кирилл Маскевич. Еще в финале выступит и Станислав Шафаренко. Напомним, первый день соревнований также не оставил нашу сборную с пустыми руками. Накануне было завоевано 7 бронзовых наград.

Александр Гуштын, бронзовый призер турнира:

Турнир прошел в целом неплохо, были хорошие встречи, неплохие ребята были. Поверил себя здесь.

Соревнования продолжаются. Будем болеть, верить и следить за развитием событий.