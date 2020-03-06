1:1. Белорусы сыграли первые матчи квалификации Кубка Дэвиса

6 марта, в первый день, состоялись две одиночные встречи. Илья Ивашко противостоял Яну-Леннарду Штруффу. Белорус, занимающий в мировом рейтинге 138-ю позицию, практически на равных боролся с 34-й ракеткой планеты. И все-таки наш теннисист потерпел поражение. Соперник Ильи по разу сделал брейкпойнт в первом и втором сетах, тогда как на своей подаче действовал практически безукоризненно. Победа Штруффа – 6:4, 6:4.