Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начинание поддерживается Президентским спортивным клубом, Министерством внутренних дел и федерацией кикбоксинга и таиландского бокса.

С подробностями Юлия Силипицкая.

У этих ребятишек сегодня большой праздник: им подарили не один, а целых три спортивных зала. Ну а заниматься они будут тайским боксом. Вот где можно развернуться и направить свою неуемную энергию в позитивное русло.

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:

Детки не всегда с простой и легкой судьбой попадают в этот зал. В данный момент их будет тренировать чемпион мира, заслуженный мастер спорта Юрий Жуковский. То есть какой сразу пример подрастающему поколению, какая мотивация для того, чтобы приходить и каждый день себя совершенствовать.

Сегодня жизнь маленьких спортсменов изменится. В прошлом останутся разбитые окна и подножки одноклассникам, ненормативная лексика и обычная лень. Впереди тренировки, дисциплина и познание самих себя.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:

Они получат возможность тренироваться у таких прекрасных, выдающихся тренеров, лучших, я думаю, у нас в республике. Они уходят под патронаж офицеров, которые научат их достойно поступать в определенных ситуациях.

Помимо Минска проект «Смелый шаг» пока охватит Минскую область, а так же Гомель, Могилев и Полоцк.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Этот проект в первую очередь предусматривает, наверное, две составляющие – это спортивную и социальную. Это социальная реабилитация детей, подростков, попавших в определенные жизненные трудные ситуации. Ну и второе, мы хотим из них сделать спортсменов. Если кто-то не станет спортсменом, он все равно станет настоящим человеком. Кальварийская, 29 в Минске – режимный объект, но для 23 юных спортсменов его двери будут радушно открыты три раза в неделю.

Егор Невейко:

Хочу стать чемпионом по тайскому боксу. Я буду защищать маму, папу и свою Родину.

Ангелина Русина:

Я хочу стать чемпионкой мира.