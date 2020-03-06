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Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

06 марта 2020 18:21
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Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начинание поддерживается Президентским спортивным клубом, Министерством внутренних дел и федерацией кикбоксинга и таиландского бокса.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу-1

С подробностями Юлия Силипицкая.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу-4

У этих ребятишек сегодня большой праздник: им подарили не один, а целых три спортивных зала. Ну а заниматься они будут тайским боксом. Вот где можно развернуться и направить свою неуемную энергию в позитивное русло.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу-7

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:
Детки не всегда с простой и легкой судьбой попадают в этот зал. В данный момент их будет тренировать чемпион мира, заслуженный мастер спорта Юрий Жуковский. То есть какой сразу пример подрастающему поколению, какая мотивация для того, чтобы приходить и каждый день себя совершенствовать.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу-10

Сегодня жизнь маленьких спортсменов изменится. В прошлом останутся разбитые окна и подножки одноклассникам, ненормативная лексика и обычная лень. Впереди тренировки, дисциплина и познание самих себя.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу-13

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:
Они получат возможность тренироваться у таких прекрасных, выдающихся тренеров, лучших, я думаю, у нас в республике. Они уходят под патронаж офицеров, которые научат их достойно поступать в определенных ситуациях.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу-16

Помимо Минска проект «Смелый шаг» пока охватит Минскую область, а так же Гомель, Могилев и Полоцк.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу-19

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Этот проект в первую очередь предусматривает, наверное, две составляющие это спортивную и социальную. Это социальная реабилитация детей, подростков, попавших в определенные жизненные трудные ситуации. Ну и второе, мы хотим из них сделать спортсменов. Если кто-то не станет спортсменом, он все равно станет настоящим человеком.

Кальварийская, 29 в Минске – режимный объект, но для 23 юных спортсменов его двери будут радушно открыты три раза в неделю.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу-22

Егор Невейко:
Хочу стать чемпионом по тайскому боксу. Я буду защищать маму, папу и свою Родину.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу-25

Ангелина Русина:
Я хочу стать чемпионкой мира.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу-28

Не бывает чужих детей, все они наши, и мы в ответе за каждого.

# Государственная социальная политика # Виталий Тишуров # Дмитрий Лукашенко # Анатолий Симончик # Егор Невейко # Ангелина Русина # Фотофакт

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