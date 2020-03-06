Ольга Говорцова проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монтеррее

Новости Беларуси. Ольга Говорцова завершила выступление на турнире в мексиканском Монтеррее, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований – 560 тысяч белорусских рублей.

В 1/8 финала наша теннисистка встречалась с украинкой Элиной Свитолиной и проиграла по итогам двух сетов – 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 18 минут. Ранее выступление в Монтеррее завершила Виктория Азаренко. Она уступила в матче 1/6 финала.