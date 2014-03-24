Великий пост не повод отказывать себе во вкусной еде?

Новости Беларуси. В Великий пост мысли и помыслы должны быть чистыми и светлыми. Это время духовного очищения и совершенствования. Многие верующие в эти дни воздерживаются от привычной еды: мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, сдобы… Но это не значит, что питаться нужно лишь хлебом и водой.

В Свято-Елисаветинском монастыре в пост готовят особенные блюда. И мы решили узнать, в чем их секрет. Повар Мария Павловна Филон работает при монастыре уже 5 лет. За это время научилась делать самые вкусные и разнообразные постные блюда.

На завтрак монахини в основном едят каши, к примеру, овсяную, пшенную, гречневую. В пост в них не добавляется масло. На обед и ужин — суп, картофель, пюре из чечевицы, зразы, овощной плов, блюда с грибами.

Сейчас Мария Павловна собирается приготовить постные блинчики с начинкой.

Смешиваем ингредиенты, получаем однородную массу и выпекаем блинчики на сковородке. Пока блинчики выпекаются, готовим постную начинку. Можно добавить к блюду специальный соус.

Не успел в монастыре закончиться завтрак, как в трапезной уже готовятся к обеду. Поэтому по всему помещению доносится ароматный запах. Мы не удержались, чтобы не попробовать постный суп.

В пост нехватку многих продуктов можно заменить кашами, грибами, овощами, фруктами морожеными ягодами. Из последних в монастыре любят готовить кисель. Когда вода с ягодами закипит, добавляем крахмал.

Сдобу и сладости в пост есть нельзя. Зато можно готовить блюда из постного теста. Для его приготовления яйца заменяют крахмалом. В монастыре такая постная сдоба разрешена в любой день.

Даже постные блюда могут быть вкусными и оригинальными. Главное, готовить их с любовью, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.