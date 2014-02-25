Мастер-класс от белорусского шоколатье: трюфели своими руками

Новости Минска. Трюфели! Карамельно-ванильные, фисташковые, со вкусом мандарина или лимона! Настоящее лакомство для сладкоежек! Представьте, что все эти конфеты сделаны вручную. Каждый трюфель уникален.

Константин Харченко, шоколатье:

Она может быть как и прямоугольная, так и квадратная. Форма может быть произвольная конфеты. Есть же размер конфеты, она измеряется в граммах. Если участвуешь в каких-то конкурсных мероприятиях и у них есть задания по конфетам, то конфета не должна превышать, если большая конфета, до 15 граммов.

Константин называет себя шоколатье. В Беларуси людей такой профессии найти сложно. А потому наш герой обучался своему ремеслу у ведущих французских кондитеров.

Константин Харченко, шоколатье:

Работа с шоколадом – это тяжёлая работа. Он по-разному себя ведёт, в разных каких-то состояниях. Как в жидком, так и в твёрдом. Он может непредсказуемо себя вести.

Само слово «конфета» переводится с латыни как «приготовленное снадобье». Этот термин происходит из профессионального жаргона... аптекарей. В XVI веке этим словом обозначали засахаренные фрукты или варенье, которые использовались в лечебных целях. Уже впоследствии конфетами стали называться кондитерские изделия.

Константин Харченко, шоколатье:

Если какие-то вкусовые добавки – то это будут натуральные добавки. Если это конфеты мандариновые или же апельсиновые, то используется натуральный сок, натуральное пюре апельсина, натуральная цедра апельсина без всяких ароматизаторов.

Мы не удержались и взглянули на рабочее место шоколатье. Это специальная лаборатория, где строго поддерживаются определённая температура и уровень влажности.

Узнаем же, как создаются сладкие произведения искусства. Перед тем, как попасть на витрину, конфеты готовятся около двух дней. У шоколатье уже есть заготовки, которые нам предстоит глазировать.

Константин Харченко, шоколатье:

В данный момент мы будем готовить конфету под названием «Роялтин».

В состав изделия входит измельчённый бисквит и ореховый пралине.

Чтобы приготовить глазурь, сначала надо растопить шоколад до нужной температуры, затем охладить и снова нагреть.

Константин Харченко, шоколатье:

Это три основные составляющие для шоколада. В чем же они заключаются. В итоге шоколад должен блестеть, должен быть матовый блеск, никаких пятен, никаких разводов. Это хрусткость, ломкость и запах шоколада.

Конфеты мы глазируем молочным шоколадом. И украшаем наши изделия, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Константин Харченко, шоколатье:

В течение 15 минут шоколад должен укрепнуть. И после этого он отправляется на витрину, где уже покупатели могут их спокойно попробовать и оценить достоинства.