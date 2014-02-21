Американские панкейки: вкусный завтрак к 23 февраля

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

В преддверии 23 февраля учимся готовить вкусный завтрак для любимых мужчин! И поможет нам в этом шеф-повар Андрей Сандалов.

Андрей Сандалов, шеф-повар:

Мы приготовим с вами очень интересный завтрак: американские панкейки. Готовят его с корицей, с различными начинками, будь то творог либо шоколадная паста. Также приправляется он и маслом, и кленовым сиропом, и всяческими вареньями. Любят его готовить американцы и канадцы.

К слову, панкейки – одно из самых распространенных блюд в Америке. Там они входят в состав чуть ли не любого завтрака. Своим рецептом американские блинчики очень похожи на пышные русские оладьи.

Андрей Сандалов, шеф-повар:

Для приготовления панкейка нам понадобится яйцо, мука, сметана, творог, сахар, мята для украшения, растительное масло, молоко, уксус, сливочное масло, карамельный топпинг, сода, ягодное варенье и корица.

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Я думаю, Андрей, Вы готовили панкейки много раз, поэтому в этот раз готовить вкусные американские блинчики буду я. Надеюсь, вы мне в этом поможете! С чего начинаем?

Андрей Сандалов, шеф-повар:

Начинаем мы с яйца. Необходимо взбить яйцо до пены и однородной массы вместе с солью, сахаром и корицей.

Для приготовления двух порций панкейков нам понадобится одно яйцо и одна чайная ложка сахара. Всю сладость блюду придадут творожная начинка и варенье.

Андрей Сандалов, шеф-повар:

Когда тесто будет почти замешано, добавим щепотку корицы. После того, как оно перемешалось и появилась небольшая пена, мы добавляем понемногу молоко.

Далее добавляем муку: примерно 220 г на 2 порции блинчиков. Главное, чтобы тесто получилось густым.

Андрей Сандалов, шеф-повар:

Мы добавляем в тесто масло. Мы его не будем лить на сковородку.

Гасим соду с уксусом. Делать это нужно в отдельном сосуде.

Андрей Сандалов, шеф-повар:

Итак, наше тесто готово, сейчас мы приготовим начинку.

Для этого нам понадобится сметана, творог и сахар. Все ингредиенты перемешиваем до состояния однородной массы.

Андрей Сандалов, шеф-повар:

Итак, тесто наше готово, начинка наша готова. Добро пожаловать к плите!

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Приступаем к жарке, надеемся, первый блин не окажется комом.

На каждый блин уходит приблизительно полторы ложки теста. По форме американские панкейки очень похожи на русские оладьи.

Готовые блинчики выкладываем на тарелке башенкой. Чем она выше, тем лучше. В процессе начинаем панкейки творожной пастой.

Андрей Сандалов, шеф-повар:

Наша башенка готова, теперь мы добавляем ягодное варенье прямо на блины. Наверх мы кладем кусочек масла.

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Все-таки, мы готовим праздничный завтрак, может, наши панкейки можно украсить?

Андрей Сандалов, шеф-повар:

Да, мы добавим небольшой элемент декора, это будет мята, и украсим топпингами.

Рисуем цифру 23 в честь праздника и посыпаем блюдо корицей. И, вуаля, вкусный завтрак готов, сообщили в программе «Утрою Студия хорошего настроения» на СТВ.