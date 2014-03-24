В одном из магазинов Токио готовят мини-суши: на изготовление одной порции уходит 1 зерно риса

Новости мира. В старом районе Токио укрылся уютный магазинчик, где продают традиционные японские суши. Однако от себе подобных он отличается тем, что, помимо обычного ассортимента, здесь можно попробовать вот такие мини-суши, размер которых исчисляется миллиметрами.

Хиронори Икено готовит такие уже 13 лет, совершенствуя свои навыки.

Хиронори Икено, суши-мастер:

На самом деле, всё началось с шутки с клиентом. Я ему подал крохотное суши, и он начал удивляться: как я смог сделать его таким маленьким.

Мини-суши – точная копия своих стандартных собратьев, только маленькая. Работа, действительно, почти ювелирная. Особенно сложно с морскими водорослями – они очень чувствительны к влаге летом и быстро высыхают зимой. Перед нарезкой для мини-суши их приходится нагревать.

На изготовление каждой порции идет всего одно рисовое зернышко. В настоящее время здесь готовят семь видов мини-суши, в том числе - из макрели, тунца и морского ежа.

Изготовление комплекта стандартного размера занимает около минуты, миниатюрного же – около пяти. Предлагают мини-суши не всем – только постоянным клиентам, а также детям и иностранцам, которые заглядывают в магазинчик.

Хиронори Икено, суши-мастер:

Посетители довольно-таки удивлены, особенно иностранцы, которые не стесняются показывать свою радость. Они так добры, что даже называют мои суши произведением искусства.

Суши стало широко популярным в мире в 80-х годах прошлого века. Это блюдо готовят из риса с уксусной приправой, а также различных морепродуктов и других ингредиентов. Изначально оно возникло в Южной Азии, где для хранения рыбы стали использовать вареный рис.

В Японии эта традиция распространилась приблизительно в VII веке из Китая и Таиланда, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.