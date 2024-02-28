Прямой эфир

Готовим зур бэлиш. Показываем простой рецепт закрытого пирога

28 февраля 2024 09:19
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас зур бэлиш. Это национальное татарское блюдо – закрытый пирог. Для его приготовления нам понадобится сметана, сливочное масло, сыр, сахар, морковка, лук, грибы, мука, много зелени и соус.

Готовим зур бэлиш. Показываем простой рецепт закрытого пирога-1

Приступаем к приготовлению. Берем муку – 6 столовых ложек. Соль, чайную ложку сахара и сметана. Добавляем постепенно и замешиваем тесто. Тесто должно получиться достаточно эластичным. Зур бэлиш – это национальное татарское блюдо, одно из сокровищ кулинарии всего мира, оно переводится как «большой закрытый пирог». Тесто готово. Отставляем его в сторонку пока что.

Приступаем к нарезке овощей. У нас в зур бэлиш идут шампиньоны. Нарезаем их крупно. Также для приготовления зур бэлиша можно использовать свежие лесные грибы. Это, конечно же, в сезон актуально. На сегодня существует множество вариантов приготовления этого блюда, но классическим является блюдо, приготовленное на пресном тесте, в которое добавляется просто вода. Также понадобится одна луковица, нарезаем ее средним кубиком. Понадобится морковь. На крупную терку натираем. Также понадобится сыр твердый, натираем на крупной терке. И два зубчика чеснока еще понадобится, натираем их на терку в лук.

Готовим зур бэлиш. Показываем простой рецепт закрытого пирога-4

Все наши ингредиенты готовы, осталось только их обжарить. Разогреваем сковородку и добавляем растительное масло, начинаем обжарку овощей с луком. Лук жарим 3-4 минуты. Добавляем морковь, продолжаю обжаривать еще 3-4 минуты. Добавляю сливочное масло, грибы. И обжариваем еще 3-4 минуты. Почему мы не сразу все жарили? Если бы мы закинули сразу все наши ингредиенты, то грибы пустили бы воду, овощи начали бы вариться. И не получилось бы того вкуса, который получается при обжарке овощей. Начинка готова. Ей надо немножко остыть. Пока она остывает, я нарежу зелень мелко. Добавляю ее к начинке, начинку тщательно перемешиваем, добавляем сыр.

Готовим зур бэлиш. Показываем простой рецепт закрытого пирога-7

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Готовим зур бэлиш. Показываем простой рецепт закрытого пирога-10

Добавляем соус. Перемешиваем тщательно. Сейчас раскатаем тесто. Маленький кусочек оставляем для того, чтобы пирог потом закрыть. Раскатываем тесто по размеру формы. Тесто выкладываем в чугунную форму и распределяем его по всей форме. Чугунную форму предварительно ничем не смазываем. И выкладываем сверху начинку. Равномерно распределяем начинку по всей форме. Подгибаем края теста. Берем наш маленький кусочек теста и раскатываем его. И накрываем им пирог, тесто заталкиваем в уголки формы. Делаем проколы, чтобы выходил воздух. Наш зур бэлиш практически готов. Осталось поставить его в разогретую до 180 градусов духовку на час.

Готовим зур бэлиш. Показываем простой рецепт закрытого пирога-13

Вот такой большой пирог с румяной корочкой получается в итоге. Тесто очень мягкое, достаточно тонкое, зато очень много начинки. Такой пирог будет идеальным сытным завтраком для большой семьи. Очень аппетитно с оригинальным оформлением.

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