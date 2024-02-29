Французский тарт для эстетичного завтрака. Показываем пошаговый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар: Сегодня у нас тарт с картофелем и грибами. Для этого блюда нам понадобятся слоеное тесто, бекон, картофель, грибы, сметана, зелень.

Приступаем к приготовлению. В классический тарт идет песочное тесто, но так как у нас завтраки быстрые, мы берем слоеное тесто бездрожжевое и нарезаем его. Это ускорит время приготовления. Нарезаем его на такие продолговатые полоски. Сверху смазываем сметаной. Также нам понадобится сыровяленый бекон. Разрезаем его на три части. Картофель предварительно отвариваем. Нарезаем достаточно тонкими кружочками. Тарт – это блюдо французской кухни, представляет собой открытый пирог. Тарт может быть как соленый, так и сладкий. Начинки выбираются на свое усмотрение. Готовится он очень похожим способом на пиццу. Просто на тесто выкладывается начинка и запекается.

Также нам понадобятся грибы, нарезаем их тонкими слайсами. В нашем случае это шампиньоны. Я отдаю предпочтение грибам, которые с закрытой юбочкой идут. Они меньше напитывают влагу и более плотные. И кстати, их не нужно чистить.