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Французский тарт для эстетичного завтрака. Показываем пошаговый рецепт

29 февраля 2024 08:37
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас тарт с картофелем и грибами. Для этого блюда нам понадобятся слоеное тесто, бекон, картофель, грибы, сметана, зелень.

Французский тарт для эстетичного завтрака. Показываем пошаговый рецепт-1

Приступаем к приготовлению. В классический тарт идет песочное тесто, но так как у нас завтраки быстрые, мы берем слоеное тесто бездрожжевое и нарезаем его. Это ускорит время приготовления. Нарезаем его на такие продолговатые полоски. Сверху смазываем сметаной. Также нам понадобится сыровяленый бекон. Разрезаем его на три части. Картофель предварительно отвариваем. Нарезаем достаточно тонкими кружочками. Тарт – это блюдо французской кухни, представляет собой открытый пирог. Тарт может быть как соленый, так и сладкий. Начинки выбираются на свое усмотрение. Готовится он очень похожим способом на пиццу. Просто на тесто выкладывается начинка и запекается.

Также нам понадобятся грибы, нарезаем их тонкими слайсами. В нашем случае это шампиньоны. Я отдаю предпочтение грибам, которые с закрытой юбочкой идут. Они меньше напитывают влагу и более плотные. И кстати, их не нужно чистить.

Французский тарт для эстетичного завтрака. Показываем пошаговый рецепт-4

Все ингредиенты готовы, выкладываем их сверху на тесто. Сначала кладем картофель, бекон, потом грибочек. Итак, на каждую полосочку теста. Для тарта может подойти любая другая начинка. Тарты практически готовы. Осталось их только запечь. Запекать мы будем их в разогретой до 180 градусов в духовке 15 минут, но еще немного добавим соли на каждый. И свежемолотого перца. Отправляем их в духовку.

Французский тарт для эстетичного завтрака. Показываем пошаговый рецепт-7

Наше блюдо готово. Тарт хрустящий, запеченный, очень ароматный. Я тарт украшаю укропом. Можно использовать любую зелень. Рецепт простой и не требует много времени для приготовления. Подавать можно как холодным, так и горячим, кто не пробовал, рекомендую взять на заметку.

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