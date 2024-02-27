Маффины со шпинатом. Шеф-повар поделился пошаговым рецептом

Михаил Анищенко, шеф-повар: Сегодня я предлагаю вам начать утро с яркого и необычного блюда. Маффины со шпинатом и сыром. И для этого блюда нам понадобится свежий шпинат, сыр, кефир, мука, яйца, разрыхлитель, соль, перец и зеленый лук.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится 150 граммов кефира, 5 столовых ложек муки, 2 куриных яйца, соль, чайная ложка разрыхлителя и чайная ложка сахара. Все перемешиваем. Тесто должно быть консистенции густой сметаны. Это тесто лучше всего готовить на кефире, тогда маффины будут нежные и воздушные. Оставляем тесто буквально на 3-4 минуты, чтобы начал работать разрыхлитель и кефир. Должны появиться на поверхности пузырьки.

А пока тесто начинает свою работу, нарежем зелень. Я в маффины со шпинатом решил добавить немного зеленого лука. Зеленый лук нарезаю мелко. И пузырьки уже начали появляться на поверхности теста. Добавляем сыр и шпинат. Сыр предварительно натер. Можно использовать твердые сорта сыра, можно использовать также и мягкие. И свежий шпинат. Шпинат добавляю в тесто целиком. Он придаст маффинам более красивый цвет.

Для выпечки маффинов я буду использовать силиконовые формочки. Если вы используете формочки металлические либо керамические, то их лучше всего смазать сливочным маслом. Так как я использую силиконовые, их не обязательно смазывать. И наполняю формочку тестом на две трети.

Тесто готовится очень быстро. Это идеальный вариант для завтрака. И нам осталось всего лишь поставить наши маффины в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Маффины готовы. Осталось добавить немного зелени.