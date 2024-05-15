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Клафути с чёрной смородиной. Готовим французский рецепт на завтрак

15 мая 2024 12:34
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас клафути с черной смородиной. Для этого блюдо нам понадобится: куриные яйца, молоко, мука, черная смородина, сахарная пудра, сахар.

Клафути с чёрной смородиной. Готовим французский рецепт на завтрак-1

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится два крупных яйца, две столовые ложки сахара. Сахара может понадобиться и больше, если вы используете вместо черной смородины красную, красная смородина более кислая. Ягоду можно использовать замороженную либо свежую. Предварительно ягоду размораживать не надо. Для клафути подходит любая ягода. Приготовление очень похоже на шарлотку, только с меньшим содержанием муки, тесто получается похожим на блинное.

Клафути с чёрной смородиной. Готовим французский рецепт на завтрак-4

Сахар с яйцами нужно взбить. Для ускорения приготовления можно использовать вместо венчика миксер либо блендер. Для придания клафути сливочного вкуса вместо молока можно использовать сливки. Молока берем 100 граммов, муки понадобится три столовые ложки. Все тщательно перемешиваем.

Клафути с чёрной смородиной. Готовим французский рецепт на завтрак-7

Берем формочку для выпекания, пересыпаем туда нашу ягоду, равномерно распределяем. Заливаем тесто. Все практически готово. Осталось только поставить в духовку разогретую до 180 градусов на 20 минут.

Клафути с чёрной смородиной. Готовим французский рецепт на завтрак-10

Клафути готов. Вообще рекомендую приготовить клафути классический с вишней. Это был первоначальный рецепт, который придумали в XIX веке. Сверху посыпаем сахарной пудрой. Клафути получается очень нежным. Можно есть сразу, как он выпечется, но если вы хотите, чтобы кусочки были аккуратными, нужно дать ему немного остыть. Такой французский десерт невероятно вкусный и ароматный, с приятной кислинкой.

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# Реклама # Рецепты # Михаил Анищенко

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