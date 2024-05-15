Клафути с чёрной смородиной. Готовим французский рецепт на завтрак

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас клафути с черной смородиной. Для этого блюдо нам понадобится: куриные яйца, молоко, мука, черная смородина, сахарная пудра, сахар.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится два крупных яйца, две столовые ложки сахара. Сахара может понадобиться и больше, если вы используете вместо черной смородины красную, красная смородина более кислая. Ягоду можно использовать замороженную либо свежую. Предварительно ягоду размораживать не надо. Для клафути подходит любая ягода. Приготовление очень похоже на шарлотку, только с меньшим содержанием муки, тесто получается похожим на блинное.

Сахар с яйцами нужно взбить. Для ускорения приготовления можно использовать вместо венчика миксер либо блендер. Для придания клафути сливочного вкуса вместо молока можно использовать сливки. Молока берем 100 граммов, муки понадобится три столовые ложки. Все тщательно перемешиваем.

Берем формочку для выпекания, пересыпаем туда нашу ягоду, равномерно распределяем. Заливаем тесто. Все практически готово. Осталось только поставить в духовку разогретую до 180 градусов на 20 минут.