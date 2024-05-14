Фриттата с картофелем и птицей – вкусно и просто! Вот пошаговый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

С вами Михаил Анищенко, и мы продолжаем готовить быстрые и вкусные завтраки. И сегодня у нас фриттата с картофелем и птицей. Для этого блюда нам понадобятся яйца, отварной картофель, молоко, чеснок, горчица, базилик, куриное филе, лук-шалот и рапсовое масло. Приступаем к приготовлению. Предварительно отварили картофель и нарезаем его ломтиком. Использовать для приготовления фриттаты можно и картофель сырой, но это увеличит время приготовления блюда. Нарезаем достаточно крупным ломтиком для того, чтобы сохранилась форма картофеля.

Также понадобится куриное филе. Мы используем сырое. Можно использовать и отварное. Берем филе и нарезаем его средним кубиком. Также понадобится лук-шалот. Лука нам понадобится половинка. Нарезаем мелким кубиком. Лук стараемся нарезать сначала вдоль, потом поперек. Делаем это для того, чтобы меньше выделялось из луковицы эфирных масел, и он меньше отдавал горечи. Лук-шалот от обычного лука отличается тем, что имеет более нежный и мягкий вкус. Берем два зубчика чеснока и мелко его нарезаем. Чеснок не рубим слишком меленько. Чем крупнее чеснок, тем меньше вероятность, что он сгорит. Все ингредиенты практически готовы. Осталось только обжарить птицу с луком и чесноком и собрать фриттату. На разогретую сковородку добавляем масло.

Рапсовое масло – это уникальный продукт. В его составе намного больше магния, кальция и цинка, чем в других растительных маслах, а также Омега-3, Омега-6, Омега-9, которые способствуют сохранению молодости и укреплению иммунитета. По полезности рапсовое масло не уступает оливковому, но более привлекательно по цене, без ГМО и пищевых добавок, имеет длительный срок хранения. А рапсовое масло торговой марки «Золотая капля» можно легко узнать на полках магазинов по значку на этикетке «Высокое содержание Омега-3». Добавляем масло и перекладываем птицу. Буквально минуту не трогаем ничего на сковородке для того, чтобы мясо запечаталось. Птицу обжариваю до полуготовности и буду добавлять лук с чесноком.

Обжариваю приблизительно еще 2 минуты. Пока будет обжариваться птица с луком и чесноком, замешаем картофель с яйцом и молоком. Фриттата – это итальянский омлет, который можно готовить абсолютно с любой начинкой. В нашем случае это будет птица и картофель, а вы можете добавлять туда все что угодно. Это могут быть овощи, это могут быть томаты вяленые, это может быть обычное мясо, либо какая-то гастрономия. Мы добавляем куриные яйца. Понадобится 2 яйца. Немного горчицы. Лучше всего использовать горчицу такую более острую, с насыщенным вкусом. Свежемолотый перец, соль и молоко. Все это тщательно перемешиваем.

А также нам понадобится свежий базилик. Его не режем, а добавляем в фриттату листиками целыми. И готовую массу переливаем к птице. Равномерно все распределяем в сковородке. Фриттату можно готовить как на плите, так и в духовке. Если готовите в духовке, то разогреваем ее до 180 градусов и готовим приблизительно 10 минут. Если готовим на плите, то под крышкой на среднем огне минут 7-8. Мы готовим фриттату под крышкой. После того как все ингредиенты смешали, закрываем крышкой, ставим на средний огонь и посматриваем, чтобы не пригорело.