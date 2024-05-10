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Готовим бризоль с говяжьим фаршем. Шеф-повар показал рецепт для вкусного завтрака

10 мая 2024 11:46
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас бризоль с говяжьим фаршем. Для этого блюда нам понадобится: кабачок цукини, говяжий фарш, чеснок, лук, твердый сыр, куриные яйца, мука и майонез.

Готовим бризоль с говяжьим фаршем. Шеф-повар показал рецепт для вкусного завтрака-1

Приступаем к приготовлению. Берем один средний цукини, натираем его на бурачной терке. Добавляем три куриных яйца, тщательно все перемешиваем. Добавляю черный молотый перец, соль, муку. Муки добавляем приблизительно 100 граммов. Должно получиться достаточно жидкое тесто, как на блинчики. Добавляем в тесто воды для придания эластичности. Тесто готово.

Готовим бризоль с говяжьим фаршем. Шеф-повар показал рецепт для вкусного завтрака-4

Приступаем к фаршу. Для этого мы берем фарш готовый говяжий, половину луковицы нарезаем мелким кубиком. Лук придаст фаршу больше сочности. Лук перекладываем к мясу. Добавляем одно куриное яйцо. Натираем в фарш твердый сыр. Лучше всего использовать пармезан. Также понадобится два зубчика чеснока, натираем на терку, солим, добавляем перец, немного воды. Замешиваем фарш, тщательно перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались. В фарш добавляем немного воды. Теперь нам понадобится майонез.

Готовим бризоль с говяжьим фаршем. Шеф-повар показал рецепт для вкусного завтрака-7

Майонез – один из самых популярных и универсальных соусов. Очень важно, чтобы он был не только вкусным, но и качественным. Майонез «Провансаль Городской» торговой марки «Золотая капля» густой, нежный, натуральный. В составе яичный желток и растительное масло высшего качества. Майонез можно использовать в качестве заправки к салатам, приправы для горячих и холодных блюд.

Готовим бризоль с говяжьим фаршем. Шеф-повар показал рецепт для вкусного завтрака-10

Перемешиваем фарш и переходим к обжарке. Разогреваем сковородки, хорошо смазываем их растительным маслом и наливаем тесто с цукини. У нас небольшое отклонение от традиционного рецепта. Мы готовим блинчик из кабачков и наверх выкладываем фарш. Блинчик обжариваем по полтора минуты с каждой стороны, переворачиваем и сверху выкладываем фарш. Равномерно его распределяем.

Готовим бризоль с говяжьим фаршем. Шеф-повар показал рецепт для вкусного завтрака-13

Готовый бризоль я сложил пополам. По желанию вы можете его порезать на четыре части и выложить в виде треугольников. У нас получилось вкусное, ароматное, необычное блюдо из кабачков и фарша.

*На правах рекламы.

# Реклама # Рецепты # Михаил Анищенко

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