Бейгл с овощами своими руками – очень вкусный и простой рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас бейгл с печеными овощами.

Для этого блюда нам понадобится тесто дрожжевое, сливочный сыр, мука, смесь белого и черного кунжута, баклажан, цукини, перец и айсберг.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится перец, мы его чистим. Делаем это для того, чтобы потом было удобно снимать кожуру с перца. К перцам добавляем немного растительного масла и отправляем их в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. А также нам понадобится баклажан.

Его очищаем. Берем нож для чистки корнеплодов и снимаем кожицу. Баклажан мы запекать не будем, поэтому мы снимаем с него кожу и будем обжаривать с добавлением муки. Чистим баклажан для того, чтобы убрать горечь. Можно и не чистить, но тогда надо будет его замачивать в соленой воде приблизительно на минут 30-40. Сейчас нарезаем его толщиной 6-7 миллиметров кружочками.

Баклажан готов. Берем цукини, его нарезаем также кружочком. Выбираем молодые кабачки, у них более тонкая кожица – она мягко жуется. И в цукини основная часть витаминов содержится именно в кожуре. Цукини готов, перекладываем его в отдельную миску. Также нам понадобятся листья салата айсберга. Мы их берем и нарываем руками, ни в коем случае не режем ножом. Потому что при соприкосновении айсберга с железом он начинает становиться розовым. Понадобится приблизительно два больших листа, удаляем у них белую часть. Она более плотная и жесткая. И рвем руками достаточно крупно. Все ингредиенты готовы, сейчас подготовим бейгл.

Для бейгла нам понадобится дрожжевое тесто. Бейгл готовят из двух видов муки. Это пшеничная и цельнозерновая с добавлением воды, дрожжей и соли. То есть мы используем готовое уже тесто дрожжевое. Раскидаем его по 70 граммов. Тесто сначала катаем в ровные шарики. Делаем это для того, чтобы не было трещин. После того как раскатали шарики ровные, берем шарики и раскатываем его в колбаску. Слегка растягиваем вот так вот и укладываем на противень. С остальными шариками проделаем то же самое. После того как тесто поднимется, мы ставим его в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Приступаем к обжарке овощей. Берем баклажаны и добавляем в них немного воды. Делаем это для того, чтобы к ним хорошо прилипала мука. Буквально чуть-чуть. Также добавляю соль, черный молотый перец. Все это хорошенько перемешиваю. На предварительно разогретую сковородку добавляю растительное масло.

Чтобы хорошо пожарить баклажаны, масла нужно достаточно много. Они хорошо впитывают его. Обваливаем баклажан в муке и выкладываем на сковородку. Обжариваем баклажаны по 2 минуты с каждой стороны. Пока обжариваются баклажаны, ставим вторую сковородку, разогреваем ее и будем там обжаривать цукини. Добавляем масло, разогреваем его хорошенько. Цукини мы не солим и не перчим. Делаем это для того, чтобы они не пустили слишком много сока. Обваливаем в муке и отправляем на сковородку.

Обжариваем овощи до готовности и после этого будем собирать уже бейгл. Бейглы готовы, осталось наполнить их начинкой. Разрезаем вдоль, смазываем сливочным сыром. Сверху солим. Перец молотый, листья айсберга. Если у вас нет айсберга, можно использовать рукколу либо свежий шпинат. Сверху укладываем баклажаны цукини, перчик. После того как мы снимаем с перца пленочку, его проще есть. Сверху также укладываем обжаренные цукини. Овощи должны слегка внутри похрустывать. Это показатель того, что они правильно приготовлены.