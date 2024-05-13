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Бейгл с овощами своими руками – очень вкусный и простой рецепт от шеф-повара

13 мая 2024 13:51
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас бейгл с печеными овощами.

Бейгл с овощами своими руками – очень вкусный и простой рецепт от шеф-повара-1

Для этого блюда нам понадобится тесто дрожжевое, сливочный сыр, мука, смесь белого и черного кунжута, баклажан, цукини, перец и айсберг.

Бейгл с овощами своими руками – очень вкусный и простой рецепт от шеф-повара-4

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится перец, мы его чистим. Делаем это для того, чтобы потом было удобно снимать кожуру с перца. К перцам добавляем немного растительного масла и отправляем их в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. А также нам понадобится баклажан.

Бейгл с овощами своими руками – очень вкусный и простой рецепт от шеф-повара-7

Его очищаем. Берем нож для чистки корнеплодов и снимаем кожицу. Баклажан мы запекать не будем, поэтому мы снимаем с него кожу и будем обжаривать с добавлением муки. Чистим баклажан для того, чтобы убрать горечь. Можно и не чистить, но тогда надо будет его замачивать в соленой воде приблизительно на минут 30-40. Сейчас нарезаем его толщиной 6-7 миллиметров кружочками.

Бейгл с овощами своими руками – очень вкусный и простой рецепт от шеф-повара-10

Баклажан готов. Берем цукини, его нарезаем также кружочком. Выбираем молодые кабачки, у них более тонкая кожица – она мягко жуется. И в цукини основная часть витаминов содержится именно в кожуре. Цукини готов, перекладываем его в отдельную миску. Также нам понадобятся листья салата айсберга. Мы их берем и нарываем руками, ни в коем случае не режем ножом.

Потому что при соприкосновении айсберга с железом он начинает становиться розовым. Понадобится приблизительно два больших листа, удаляем у них белую часть. Она более плотная и жесткая. И рвем руками достаточно крупно. Все ингредиенты готовы, сейчас подготовим бейгл.

Бейгл с овощами своими руками – очень вкусный и простой рецепт от шеф-повара-13

Для бейгла нам понадобится дрожжевое тесто. Бейгл готовят из двух видов муки. Это пшеничная и цельнозерновая с добавлением воды, дрожжей и соли. То есть мы используем готовое уже тесто дрожжевое. Раскидаем его по 70 граммов. Тесто сначала катаем в ровные шарики. Делаем это для того, чтобы не было трещин. После того как раскатали шарики ровные, берем шарики и раскатываем его в колбаску.

Слегка растягиваем вот так вот и укладываем на противень. С остальными шариками проделаем то же самое. После того как тесто поднимется, мы ставим его в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Приступаем к обжарке овощей. Берем баклажаны и добавляем в них немного воды. Делаем это для того, чтобы к ним хорошо прилипала мука. Буквально чуть-чуть. Также добавляю соль, черный молотый перец. Все это хорошенько перемешиваю. На предварительно разогретую сковородку добавляю растительное масло.

Бейгл с овощами своими руками – очень вкусный и простой рецепт от шеф-повара-16

Чтобы хорошо пожарить баклажаны, масла нужно достаточно много. Они хорошо впитывают его. Обваливаем баклажан в муке и выкладываем на сковородку. Обжариваем баклажаны по 2 минуты с каждой стороны. Пока обжариваются баклажаны, ставим вторую сковородку, разогреваем ее и будем там обжаривать цукини. Добавляем масло, разогреваем его хорошенько. Цукини мы не солим и не перчим. Делаем это для того, чтобы они не пустили слишком много сока. Обваливаем в муке и отправляем на сковородку.

Бейгл с овощами своими руками – очень вкусный и простой рецепт от шеф-повара-19

Обжариваем овощи до готовности и после этого будем собирать уже бейгл. Бейглы готовы, осталось наполнить их начинкой. Разрезаем вдоль, смазываем сливочным сыром. Сверху солим. Перец молотый, листья айсберга. Если у вас нет айсберга, можно использовать рукколу либо свежий шпинат. Сверху укладываем баклажаны цукини, перчик. После того как мы снимаем с перца пленочку, его проще есть. Сверху также укладываем обжаренные цукини. Овощи должны слегка внутри похрустывать. Это показатель того, что они правильно приготовлены.

Бейгл с овощами своими руками – очень вкусный и простой рецепт от шеф-повара-22

Сверху все закрываем крышечкой. Бейглы – это отличная основа для приготовления завтраков: как сладких, так и несладких. Их можно испечь заранее, а после экспериментировать с начинками. Это вкусно и оригинально. Так что берите этот рецепт себе на заметку, удивляйте своих родных и близких.

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