Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас киш с беконом и перепелиными яйцами. Для этого блюдо нам понадобится бекон, перепиленные яйца, помидоры черри, мука, твердый сыр, сливки, сливочное масло, куриные яйца и соус томатный.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится мука – 300 грамм, щепотка сахара, соль, сливочное масло комнатной температуры. Нарезаю на кубики, чтобы было удобнее его растереть с мукой. Сливочного масла 125 граммов. Все это растираю. Должна получиться такая крошка. Киш – это блюдо французской кухни. Пирог из песочного теста с любой начинкой, которая заливается яично-сливочно-сырной смесью. Рецепт этот универсальный, главное, приготовить правильно песочное тесто. А для этого нужно хорошенько его растереть, чтобы полностью масло все смешалось с мукой. После этого мы добавим куриные яйца и замешаем эластичное тесто. Добавляем одно куриное яйцо и начинаем замешивать тесто. Тесто должно получиться эластичным, похожим на пластилин. Тесто готово.

Приступаем к приготовлению начинки. Для этого нам понадобится бекон, нарезаем его крупным кубиком. Как я уже и говорил, ингредиенты можно заменять, можно использовать любой мясной продукт. Если у вас нет бекона, вы можете взять сервелат, можно взять пеперони, можно взять даже сосиски на крайне случай. Луковицу нарезаем средним кубиком. Еще нам понадобятся черри. Нарезаем их в длину. Начинка готова. Приготовим заливку. Для этого понадобится сыр твердый, натираем на крупную терку. Можно использовать сливочный сыр, можно использовать твердый сыр, любой подойдет. Сыра используем для заливки достаточно много – 150 граммов.

Также понадобится два куриных яйца и сливки. Сливки используем жирные – 33 %. Также понадобится зеленый лук. Зеленый лук нарезаем мелко. А сейчас нам необходимо добавить томатный соус. Я рекомендую использовать новинку от Минского маргаринового завода – томатный соус «Краснодарский» торговый марки «ВкуSнов». У него кисло-сладкий вкус спелых томатов с добавлением натуральных специй и зелени, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все полезные свойства. Сделан из высококачественного сырья с добавлением натуральных ингредиентов без добавления фруктовых пюре, ГМО, красителей и усилителей вкуса. Соус томатный используют для приготовления лазаньи, подают к пасте, к мясным и рыбным блюдам, в том числе к шашлыку и барбекю. Тщательно перемешиваю. Заливка готова.

Осталось обжарить лук и бекон и можно собирать наш киш. И начинаем обжаривать бекон. Обжариваем 3-4 минуты, потом добавляем лук. Обжариваем бекон до полуготовности для того, чтобы наш киш был менее жирным. Добавляю лук и еще буквально 2 минутки до готовности лука обжариваем. Это тоже позволит усилить вкус. Все ингредиенты подготовлены, осталось только собрать наш пирог. Для этого берем тесто, немного муки и слегка начинаем раскатывать. Оно будет немного трескаться, ничего страшного. Тесто раскатываем до толщины в 4 мм и переносим в форму. Форму используем чугунную, маслом не смазываем. Так как у нас песочное тесто, в нем очень много масла, оно в принципе будет хорошо отходить и не пригорать. Тесто ломкое, чтобы перенести форму используем скалку. Наматываем тесто на скалку и переносим в форму. Все ненужное обрезаем. Предварительно отварные перепилены яйца высыпаем целиком на тесто. Равномерно распределяем бекон с луком, черри. Заливаем сырной массой. Также равномерно ее распределяем.