Омлет с беконом в хлебе. Рецепт необычного завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас оригинальное блюдо. У нас есть хлеб, в котором мы запечем омлет с беконом, сыром и перцем болгарским. И для этого блюда нам понадобится хлеб, яйца, бекон, сыр и болгарский перец.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится три яйца куриных, 50 граммов твердого сыра натираем на крупной терке к яйцам. Сыр можно использовать любой, можно использовать подкопченный. Я бы рекомендовал использовать сыры, которые очень хорошо тянутся и с подкопченным вкусом. Также количество ингредиентов зависит от величины вашей хлебной булочки. Если булочка у вас небольшая, то количество ингредиентов будет маленькое. В нашем случае достаточно крупная, мы будем использовать перец, бекон, яйца, сыр. Можно добавлять различные овощи, это может быть и зеленый горошек, кукуруза и фасоль. Можно добавить любой ингредиент и запечь в булочке.

Также нужен бекон. Мы используем варено-копченую грудинку с ароматом копчения, что усилит вкус и сделает его более интересным. Нарезаем средним кубиком. Кроме бекона можно использовать также салями, можно использовать любую сырокопченую колбасу, даже можно фарш либо просто курицу порезать кубикам и обжарить, положить в ваш хлеб. То есть нет никаких строгих правил.

Также понадобится болгарский перец, кто любит поострее, можно использовать чили. И его кубиком крупно нарезаем. Все ингредиенты мы будем смешивать в одной емкости, потом мы перемешаем, добавим соль, перец, зелень, отправим запекаться в нашем хлебушке.

Также понадобится зелень, возьмем петрушку и укроп. Мелко нарезаем. Свежемолотый перец, соль, перемешиваем все. Наше блюдо – это типичный вариант для завтраков, потому что готовится все очень быстро, просто, нет никаких технических сложностей в этом. Все нарезали, смешали, поставили в духовку и занимаемся своими делами.